Weihnachtliches Konzert in Carlow

Carlow

„Halleluja“ tönt es seit Wochen an jedem Donnerstag aus den Räumen des Pfarrhauses in Carlow, wo der Gemischte Chor für sein traditionelles Weihnachtskonzert probt. Und der „Halleluja“-Chor von Händel, Teil seines Messias-Oratoriums, ist sicher das strahlendste der Musikstücke, die Chorleiter Felix Renner für die diesjährige Aufführung herausgesucht hat. Aber auch die anderen Werke, die der Chor am 15. Dezember, dem dritten Adventssonntag, ab 17 Uhr in der Kirche zu Carlow ertönen lässt, sind durchaus geeignet, festliche Weihnachtsstimmung zu verbreiten.

Er erklingen viele Kompositionen vom „Sind die Lichter angezündet“ über den mal etwas anderen „Tannenbaum“ mit seinen treuen Blättern bis hin zu „Es ist ein Ros entsprungen“ in einer besonders schönen Fassung. Unterstützt wird der Chor bei seinem Konzert wie auch in den Vorjahren vom Schweriner Blechbläserquintett. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Von Petra Haase