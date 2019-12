Grevesmühlen

Wenn das keine kleine Weihnachts-Sensation ist: Der erste Weihnachtsbaum, den es in Mecklenburg überhaupt gab, der hat vermutlich in

Gotthard Ludwig Kosegarten, Dichter aus Grevesmühlen Quelle: Repro, Michael Prochnow

Grevesmühlen gestanden. Darauf deuten zumindest mehrere Hinweise hin. Gotthard Ludwig Kosegarten, in Grevesmühlen geborener berühmter Dichter und Theologe, erwähnt in seinem Tagebuch, dass am 26. Dezember 1772 im Hause des Organisten Gesenius in Grevesmühlen „zum ersten Mal in seinem Leben ein Tannenbäumchen mit Lichtern, Rosinen und dergleichen ... bewundert“ habe. Dieses Ereignis hat den jungen Kosegarten so beeindruckt, dass er es schriftlich festgehalten hat. Das Tagebuch ist somit der Beweis, dass es immerhin einen geschmückten Tannenbaum in Norddeutschland gab. Und zwar in einer Grevesmühlener Stube.

Weihnachtsbrauch setzte sich erst Ende des 18. Jahrhunderts durch

Steffen Stuth, Leiter des Kulturhistorischen Museums Rostock, in der Schau "Menschen - Wissen - Lebenswege" zum 600. Universitätsjubiläum Quelle: Dietmar Lilienthal

„Es gibt keine Erwähnung, die weiter zurückgeht als jene von Kosegarten“, sagt Steffen Stuth, der Leiter des Kulturhistorischen Museums in Rostock. „ Kosegarten war damals 14 Jahre alt und mit seinen Eltern zu Besuch bei dem Organisten, der war von Beruf Schneider und hat den Brauch wahrscheinlich von seinen Reisen in den Süden Deutschland mitgebracht.“ Denn im Norden setzte sich der Weihnachtsbaum erst deutlich später durch, Ende des 18. und mit Beginn des 19. Jahrhunderts mehren sich die Berichte über die Weihnachtsbäume in den Wohnstuben. Allerdings nur in jenen der etwas wohlhabenderen Bürger.

Tolle Nachricht für Grevesmühlens Pastorin

„Das ist ja eine tolle Nachricht“, freut sich Grevesmühlens Pastorin Maria Harder über die Information aus Rostock. Kosegartens Tagebuch ist in Grevesmühlen durchaus bekannt, auch der Absatz über den Weihnachtsbaum im Hause Gesenius war bereits Thema. Allerdings ging man in Grevesmühlen davon aus, dass es noch ältere Zeugnisse über die Weihnachtsbräuche in Mecklenburg gibt. Doch das sei, so Steffen Stuth, nicht der Fall. Dass Gesenius als Schneider gleichzeitig Organist in der Nikolai-Kirche war, ist übrigens auch ein Sonderfall. „In der Regel waren die Lehrer als Organisten in der Kirche aktiv“, so die Pastorin. Aber dies ist eben ein ganz besonderer Fall.

Von Michael Prochnow