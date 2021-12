Weihnachts- und Silvester-Buchungen in Boltenhagen: Tourismus trotzt Corona

Die Verunsicherung der Menschen in Corona-Zeiten trifft auch die Touristiker in Boltenhagen hart. Viele Hotels bleiben über den Jahreswechsel trotzdem geöffnet und auch der traditionelle Wintermarkt findet (in abgespeckter Form) statt. Auch sonst haben sich die Gastronomen und Hoteliers einiges überlegt, um den Menschen trotz Pandemie eine schöne Zeit zu bescheren.