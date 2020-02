Grevesmühlen

Als „sagenhaft“ schätzt Benny Andersson die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ ein. Eine stolze Summe von mehr als 5500 Euro ist für den Freibadverein Grevesmühlen, dessen Vorsitz der gebürtige Schwede innehat, zusammengekommen. Zugute kommt das Geld den Kindern und Erwachsenen, die im Sommer einen Schwimmkurs im Freibad belegen.

Müssten die Teilnehmer sonst 60 Euro für einen einwöchigen Kurs zahlen, sind es in diesem Sommer dank der Spenden nur 25 Euro. Hinzu kommen noch einmal die Gebühren für die Prüfungen. „Mit den Spenden können wir nahezu komplett die Kosten für die Schwimmlehrer übernehmen, die üblicherweise auf die Teilnehmer umgelegt werden“, berichtet Benny Andersson.

Kurse startet ab Juni

Der erste, verkürzte Kurs von Reinhard Galda findet vom 25. bis 27. Juni statt. Dieser richtet sich an Fortgeschrittene, die mindestens das Seepferdchen haben und Bronze oder Silber beziehungsweise Gold machen wollen. Weitere Kurse für Anfänger finden vom 29. Juni bis 4. Juli, vom 6. bis 11. Juli und vom 13. bis 18. Juli statt. Schwimmen lernen können die Teilnehmer jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.

Auch die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) bittet zum Ploggensee. Der erste Kurs richtet sich sowohl an Fortgeschrittene als auch an Anfänger und findet vom 15. bis 20. Juni in der Zeit von 16.30 bis 19.30 Uhr statt. Ein weiterer ist nach den Sommerferien vom 17. bis 22. August ebenfalls von 16.30 bis 19.30 Uhr geplant. Erwachsene, die außerhalb der Öffnungszeiten des Freibads das Schwimmen lernen wollen, sind vom 13. bis 18. Juli in der Zeit von 18 bis 21 Uhr willkommen.

Benny Andersson kann nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, Kindern das Schwimmen beizubringen. 250 Menschen ließen im Jahr 2019 in Deutschland ihr Leben im Wasser – einer davon ertrank im Grevesmühlener Ploggensee. „Wir wollen nicht in der Statistik erscheinen. Daher ist unser Ziel, so vielen Kindern und Erwachsenen in Grevesmühlen das Schwimmen beizubringen, wie wir können.“

Neben dem Freibadverein unterstützten die Leser mit der OZ-Weihnachtsaktion auch die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde, die für die Nikolaikirche in Grevesmühlen Heizkissen für die Sitzbänke anschaffen wollen. Um 80 Prozent sollen die Kosten gesenkt werden. Die Anschaffungskosten für die Technik liegen bei etwa 40 000 Euro. Die OZ-Leser spendeten mehr als 4000 Euro.

Von Jana Franke