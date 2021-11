Der Advent steht kurz bevor – und damit auch die Zeit der Weihnachtsmärkte. In diesem Jahr dürfen nach aktuellem Stand die Buden und Fahrgeschäfte in Mecklenburg-Vorpommern trotz Corona-Pandemie aufgebaut werden. Doch wo kann ich 2021 einen Weihnachtsmarkt unter welchen Bedingungen besuchen?

Weihnachtsmärkte in MV: Wo sie stattfinden sollen und welche Corona-Regeln gelten

Aktueller Überblick mit Karte - Weihnachtsmärkte in MV: Wo sie stattfinden sollen und welche Corona-Regeln gelten

Aktueller Überblick mit Karte - Weihnachtsmärkte in MV: Wo sie stattfinden sollen und welche Corona-Regeln gelten