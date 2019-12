Der Wintermarkt im Ostseebad Boltenhagen lockt vom 20. Dezember bis zum 4. Januar mit vielen Leckereien und Glühwein in den Kurpark. Urlauber können dort mit Einheimischen ins Gespräch kommen.

Weihnachtsmarkt im Ostseebad bis in den Januar

Winterzauber in Boltenhagen

