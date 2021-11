Weihnachtsmarkt in Grevesmühlen absagen? Das sagen Händler und Kunden

Grevesmühlen

In gut fünf Wochen ist Weihnachten. Für Grevesmühlen allerdings beginnt die Vorweihnachtszeit mit dem Fest am ersten Advent. Die Kombination aus vorweihnachtlichem Straßenfest und Adventsmarkt in der Nikolai-Kirche mit dem Verkauf des Riesenstollens und der Wurstkette ist einer der Höhepunkte zum Jahresende, der für den 27. November geplant ist. Und der steht nun auf der Kippe.

Denn die Kirchengemeinden haben bereits den Adventsmarkt abgesagt aufgrund der Pandemie und der nicht einzuhaltenden Auflagen. Auch die ersten Vereine haben einen Rückzieher gemacht und ihre Teilnahme für den Markt abgemeldet. Die Stadt hat angekündigt, Ende der Woche eine Entscheidung zu treffen.

Einzelhändler hoffen auf Weihnachtsgeschäft

Wie ist die Stimmung in der Stadt, sollte der Weihnachtsmarkt stattfinden? Das sind die Ergebnisse: „Wir sollten es machen“, sagt der Fotograf Udo Meier. Die Kulturnacht am letzten Oktoberwochenende habe nach seiner Ansicht doch gezeigt, dass es funktioniere. Und wenn sich alle an die Regeln halten, dann sollte es, so Meier, da auch keine Probleme geben.

Ähnlich sieht es Thomas Müller von der Buchhandlung Schnürl & Müller. Der Adventsmarkt gehöre in der Vorweihnachtszeit einfach dazu. Zumal sich das meiste ja draußen abspielt. Außerdem wurde der Markt in den vergangenen Jahren sehr gut angenommen. Müller hatte jedenfalls immer reichlich zu tun, wie er sagt. Er wird auch in diesem Jahr wieder sein Geschäft länger öffnen. Unabhängig davon, ob der Adventsmarkt stattfindet oder nicht.

Adventsmarkt gehört zum Stadtbild

Auch Gabriele Wulff vom Geschäft „jolis cadeaux“ würde es begrüßen, wenn der Adventsmarkt stattfinden könnte. Denn eigentlich gehört er zum Stadtbild dazu. Doch die Corona-Bestimmungen machen es in diesen Zeiten nicht leichter. So hatte Wulff in den vergangenen Jahren immer einen Stand mit ihren Geschenk-Artikeln in der Nikolai-Kirche, was dieses Jahr nach der Absage des Marktes im Gotteshaus nicht möglich sein wird. Die Möglichkeit, draußen in einer Bude auf dem Kirchplatz ihre Waren anzubieten, hat sie nicht wahrgenommen. Länger geöffnet haben wird Gabriele Wulff am 27. November aber ihr Geschäft in der Wismarschen Straße, unabhängig vom Stattfinden des Adventsmarktes.

„Wir sind natürlich dabei, wenn er stattfindet. Aber es liegt nicht in unserer Hand. Wir können es nicht beeinflussen“, sagt Rabea Greiner, Chefin vom Trend-Shop. Und Danny Zepuntke würde sein Sport- und Angelgeschäft ebenso wie Dirk Budack sein Modegeschäft „DIBU“ öffnen und mit dabei sein, sofern es denn den Adventsmarkt gibt. So wie sie es in den vergangenen Jahren auch getan haben.

Corona-Zahlen steigen immer weiter

„Wir sind im Zwiespalt“, sagt Andreas Schön, Vorsitzender des Gewerbevereins. Natürlich würde auch er den Adventsmarkt gut finden. Aber auszuschließen sei es nun einmal nicht, dass der Schub noch höherer Corona-Zahlen demnächst auch diese Region erreicht. Und was macht man dann?

„Ich würde mich freuen, wenn es den Adventsmarkt gibt. Die Atmosphäre ist immer so schön. Man trifft sich mit Bekannten und Freunden“, sagt Gabriele Schöne-Kotowski. Gemeinsam die vorweihnachtliche Zeit so zu erleben, das gehört für die Grevesmühlenerin einfach dazu. Die Kulturnacht habe sie schon verpasst, wie sie erzählt. Gebe es jetzt keinen Adventsmarkt, das fände sie alles andere als schön.

Ob sich die Hoffnung von Schöne-Kotowski erfüllt, liegt jetzt bei der Stadt. Nach Aussage des Bürgermeisters Lars Prahler (parteilos) will man dort bis zum Ende der Woche eine abschließende Entscheidung zum Adventsmarkt fällen. „Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang zu sagen, dass wir im Blick halten müssen, dass sich aus einem solchem Ereignis heraus keine Infektionswelle ergibt“, so das Stadtoberhaupt.

Andere wollten dagegen nicht so lange warten und haben für sich schon frühzeitig eine Entscheidung getroffen. „Uns ist die Sache einfach zu heikel. Deshalb werden wir diesmal nicht dabei sein“, sagt Norbert Koch vom Verein Lidahilfe, der traditionell Schaschlik, Glühwein, Soljanka und Samagon angeboten hat. Zur Kulturnacht hatten sich allein an diesem Stand Hunderte Besucher versammelt. Angesichts der Infektionszahlen eine solche Veranstaltung am 27. November zu wiederholen, sei schlichtweg leichtsinnig.

Von Dirk Hoffmann und Michael Prochnow