Weiße Flecken im Breitband-Teppich: So geht es in Nordwestmecklenburg mit der Versorgung voran

Grevesmühlen

17 650 Haushalte von den rund 60 000, die es in Nordwestmecklenburg gibt, erhalten in den nächsten Monaten einen Glasfaseranschluss. Diese Zahl gab die Wemacom bekannt, förderfähig sind zwar noch deutlich mehr Häuser und Wohnungen, aber nur diese 17 650 Familien haben sich dazu entschlossen, einen Vertrag mit der Wemacom einzugehen. Dann das ist Bedingung, um eine geförderte Breitbandversorgung zu erhalten im Landkreis.

Das würden die Einwohner von Nakenstorf, eine Gemeinde am Neuklostersee, auch zu gern tun. Nur: Sie haben gar keine Chance dazu. Betroffen sind etwa 100 Haushalte, die sich auf einem Gemeinschaftsgrundstück befinden. Zwischen 2 und 4 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) mickrig sind die Übertragungsraten dort nach Angaben der Bewohner, die sich in einem Brief an die OSTSEE-ZEITUNG gewandt haben. Das reicht, um Nachrichten mit dem Handy zu verschicken – für mehr jedoch nicht.

Anzeige

„Nicht zuständig“ oder „nicht förderfähig“

Wie die Bewohner mitteilen, hätten sie sich bereits an die Landesregierung gewandt, an die Telekom, die Wemacom, den Landkreis und den Bürgermeister. Die Antworten seien alle ähnlich gewesen und reichten von „nicht zuständig“ bis „nicht förderfähig.“ Und auch in den nächsten Förderprogrammen sei dieses Gebiet am Neuklostersee nicht enthalten. Entsprechend groß ist der Frust der Anwohner, die neben der wunderschönen Landschaft auch gern eine Verbindung in die weite Welt per Internet hätten. Und zwar eine, die funktioniert.

Weitere OZ+ Artikel

Eine Nachfrage beim Landkreis ergab nun, dass zwar eine weitere Förderung in Aussicht stünde. Die beträfe allerdings genau 5980 Haushalte. Auf den gesamten Landkreis gerechnet, sind das nicht einmal zehn Prozent. Bleiben also immer noch etliche Haushalte ohne Anschluss. Dazu teilt die Pressestelle des Landkreises mit: „Die Wemacom hat eine Kostenkalkulation für die Erschließung sämtlicher, also noch immer unterversorgt geltender Adressen erstellt, welche derzeit vom Projektträger atene KOM geprüft wird. Das Ergebnis der Überprüfung steht aktuell noch aus.“

Konkreten Zeitplan gibt es nicht

Unklar ist neben dem Umstand, welche Gebiete betroffen sind, auch der Zeitplan. Konkrete Angaben gibt es nicht. Und selbst der Rechtsweg hält einige Hürden bereit, wie die Nachfrage zu den rechtlichen Möglichkeiten der unterversorgten Haushalte ergibt.

Wörtlich heißt es dazu: „Dementsprechend kümmert sich der Landkreis darum, dass die Betroffenen zumindest in Zukunft Zugang zum Breitbandinternet erhalten werden. Sich bei seinem aktuellen Netzanbieter nach dessen Ausbauabsichten zu erkundigen, ist selbstverständlich nicht schädlich. Der Rechtsweg bei nicht umgesetzten Ausbauvorhaben dürfte allerdings nicht eröffnet sein. Auch der Landkreis und die Fördermittelgeber haben hier weder Sanktionierungsmöglichkeiten noch eine rechtliche Handhabe.“

Lesen Sie dazu:

Von Michael Prochnow