Weiße Kugeln auf Meeresboden vor Poel: Das verbirgt sich dahinter

Gollwitz/Rostock

Meeresbiologe Dr. Wolfgang Wranik aus Rostock hat vor der Insel Poel weiße Kugeln entdeckt, die nachweislich von einer aus Amerika stammenden Wasserschneckenart, eine sogenannte Kopfschildschnecke, stammen. In diesen weißen Kugeln befinden sich die Larven des Weichtieres, das offenbar über Ballastwasser der Hochseeschiffe eingeschleppt wurde.

Ungewöhnlich ist das nicht. „Es gibt immer wieder Arten, die über Schiffe von A nach B gebracht werden. So ist es auch mit den Seepocken“, umschreibt Dr. Wranik. Auch die wandern durch Schiffsrümpfe in Deutschland ein, so dass die heimische Seepocke in Konkurrenz zu eingewanderten Seepocken aus Australien und Neuseeland stehen.

Muttertier zunächst nicht sichtbar

Ungewöhnlich an den weißen Kugeln vor Poel war aber, dass die Forscher zunächst vor einem Rätsel standen. „Ich habe sie das erste Mal 2016 bei einem Tauchgang vor Poel entdeckt“, erzählt Dr. Wolfgang Wranik, der an der Universität Rostock beschäftigt ist und auf der Insel regelmäßig Strandwanderungen durchführt. „Im Wasser war aber nicht zu sehen, wem der Nachwuchs gehört“, erinnert er sich. Deshalb suchte er knapp unter der Oberfläche, im Sediment, weiter. Und siehe da: Dort war eine Schnecke zu finden, die im Anschluss aufwendig untersucht wurde.

Der Meeresbiologe Dr. Wolfgang Wranik hat in der Wismarbucht die neue Schneckenart und eine asiatische Strandkrabbe entdeckt. Quelle: Thomas Rahr

„Durch einen Kollegen in Norwegen haben wir eine DNA-Analyse gemacht. Es stellte sich heraus, dass das Tier von der Küste Nordamerikas stammt und die Kopfschildschnecke war.“ Seitdem vermehrt sie sich massenhaft – auch vor Poel. „Bis nach Dänemark gab es Entdeckungen. Im Spätsommer, meist Anfang August, taucht die Schnecke in großer Zahl im Flachwasser auf, vermehrt sich und legt die Kugeln ab. Mitte Oktober ist der Spuk vorbei“, schildert Dr. Wranik seine Beobachtungen.

Die OZ auf Spurensuche

Mit der Frage, ob die weißen Kugeln nur für ein geschultes Biologenauge sichtbar sind oder auch Strandspaziergänger sie entdecken können, begab ich mich auf Spuren-, pardon, auf Eiersuche. Ich suchte mir den schönsten Tag der Woche aus – Mittwoch, herrlicher Sonnenschein, 18 Grad Celsius, lauer Wind – und fuhr nach Gollwitz auf Poel. Am Strand sind nur wenige Menschen unterwegs. Ich stiefele los, das Auge immer auf den Flachwasserbereich gerichtet.

So wäre ich fast über Bernd Soltow gestolpert, der am Ufer hockend mit einem Stock in Seegras pult. Von der Mecklenburgischen Seenplatte war er mit Ehefrau Sabine angereist, um einen schönen, sonnigen Tag auf Poel zu verbringen. „Ich liebe es, am Strand nach besonderen Sachen zu suchen“, gibt der 65-Jährige zu. Dazu gehören doch definitiv die Schneckeneier, oder? Von denen habe er auch schon gehört, sagt er. „Aber ich suche dann doch lieber Dinge im Strandbereich als im Wasser“, gibt er lachend zu. Vor allem Steine und Muscheln haben es ihm angetan.

Der Gollwitzer Strand ist beliebt bei Naturliebhabern, die gern auf der Suche nach besonderen Fundstücken sind. Quelle: Jana Franke

Die finde ich auch zuhauf im Wasser. Schneckeneier aber bleiben mir noch verborgen. Ich stelle mich auf einen größeren Stein, um weiter ins Wasser lugen zu können. An einer anderen Stelle wage ich den Balanceakt sogar bis ins Flachwasser hinein, in der Hoffnung, dass ich mehr sehe, aber nicht abrutsche und mir nasse Füße hole.

Etwa zwei Zentimeter groß sollen die gallertigen Kugeln sein, die im sandig-schlickigen Bereich des Meeresbodens zu finden sind – an einigen Stellen bis zu 300 pro Quadratmeter. Sie sind wie kleine Ballons über einen Fortsatz am Untergrund befestigt. Hm, nichts. Nach etwa drei Kilometern kehre ich um und gehe zum Strandaufgang zurück. Nun sind bereits deutlich mehr Leute unterwegs, die das schöne Wetter genießen.

Urlauber fragen noch nicht nach Eiern

Am Zugang zum Strand steht Ulrike Heyen in ihrem Imbiss „Schmuggler-Bude“. Sie will gleich ihre besonderen Pommes zubereiten, die sie ihren Gästen gern empfiehlt. Mit Matjes, Seelachs oder im Hot-Dog-Style mit Röstzwiebeln, dänischen Gurken und Remoulade. Bei dem schönen Wetter heute greifen die Besucher aber lieber zu Kaffee und Sanddornlikör, um es sich am Strand mit Blick aufs Wasser oder in einem der 20 Strandkörbe gemütlich zu machen. Schneckeneier hier in Gollwitz – fast am Ende der Welt? Sie lacht. „Ja, davon habe ich gehört“, gibt sie zu.

Gesehen hat sie noch keine. Und fragen die Urlauber danach? „Bis jetzt noch nicht.“ Den einen oder anderen interessiert eher, ob es hier auf Poel Ebbe und Flut gibt, weil das Wasser manchmal flacher ist als am Vortag. Das ist nur eine kuriose Frage, die sie mir nennt. Aber bezüglich der Schneckeneier würde es jetzt, wenn es in der Presse ist, vielleicht Fragen geben, ist die 53-Jährige überzeugt.

Ulrike Heyen in ihrem Strandimbiss. Der alteingesessene Fischer Karl-Robert Waack schaut gern vorbei. Ein Gesprächsthema gerade: die neue Schneckenart vor Poel. Quelle: Jana Franke

Auch Karl-Robert Waack hat schon von der neuen Schneckenart in seiner Heimat gehört. Er schaut gern bei Ulrike Heyen für einen gemütlichen Plausch und einen kleinen Drink vorbei. Der alteingesessene Fischer ist aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht mehr auf dem Wasser. Daher bleibt es auch bei dem 80-Jährigen nur beim Gehörten über die Kopfschildschnecke. „Ich habe mir heißen Tee über mein Bein geschüttet. Das muss erst einmal heilen. Dann repariere ich mein Boot und kann vielleicht wieder aufs Wasser“, meint er. So könne er die Eier dann auch mal sehen.

Wasserstand und Lichteinfall maßgeblich

Ich bleibe erfolglos heute. Mehr Glück hätte ich vielleicht in Hohen Wieschendorf gehabt, meint Dr. Wolfgang Wranik am Abend am Telefon. Dort hat er auch schon welche am Bootsanleger gesichtet. „Es hängt vom Wasserstand und vom Lichteinfall ab. Nicht immer sind die gallertigen Kugeln sofort zu erkennen.“ Ich könne auch einen Kescher mitnehmen und diesen durchs Ostseewasser ziehen, empfiehlt er. Da ich keinen habe und nicht unbedingt mein Nudelsieb dafür zweckentfremden möchte, bleibt es bei mir leider beim Geschilderten, ohne die Eier bisher gesehen zu haben. „Die Kugeln fallen zusammen, wenn man sie aus dem Wasser zieht“, ergänzt er noch. Sie haben also schon ihren Grund, warum sie am Meeresboden sind.

„In jedem dieser kleinen Bällchen entwickeln sich 2000 bis 3000 Larven. Die schlüpfen dann nach etwa zwei Wochen und leben zunächst im freien Wasser, um als kleine Schnecken schließlich auf den Meeresboden zurückzukehren“, erklärt Dr. Wranik. Die Tiere selbst werden bis etwa einen Zentimeter groß und haben einen grün-gelblich, mit zahlreichen dunklen Pigmentflecken versehenen Weichkörper. Da sie eingegraben leben, sind sie aber nicht sichtbar. „Das könnte ein Schutzeffekt sein, da die Tierchen nur ein sehr dünnes, blasenförmiges Gehäuse besitzen“, sagt Dr. Wranik.

Eine Besonderheit dieser Art ist ihre intensive Schleimproduktion. Die führt dazu, dass sich ein schlauchartiger Schleimfilm über den gesamten Körper schiebt, der die Bewegungsmöglichkeit im Boden unterstützt und auch die Schnecke selbst vor Verschmutzung mit Sedimentpartikeln schützt. Die Nahrung der Tiere besteht vor allem aus Algen. „Unklar ist noch, wie sich diese Kopfschildschnecke langfristig in unsere Küstenöko-Systeme einfügen wird und welche Auswirkungen das auf heimische Arten hat“, erklärt Dr. Wolfgang Wranik. Unter anderem wisse er noch nicht, wo sich die Tiere nach Oktober aufhalten. „Bislang unbekannt ist auch die Salzgehalt-Toleranz der Tiere, die für eine mögliche Ausbreitung der Schnecke in der Ostsee von Bedeutung ist.“

Die Küste in Nordwestmecklenburg scheint ein Hotspot für die Arteninvasion zu sein. „Ich habe in Hohen Wieschendorf auch eine neu eingewanderte Krabbenart aus dem asiatischen Raum entdeckt“, verrät Dr. Wranik. Vielleicht sollte ich doch noch mein Nudelsieb zweckentfremden.

Von Jana Franke