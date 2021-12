Weiße Weihnachten: So schön ist der Winter rund um Grevesmühlen

Temperaturen von unter Minus zehn Grad, klare Luft und Schnee haben dafür gesorgt, dass Weihnachten 2021 in einem ganz besonderen Licht erscheint. Unsere Fotografen haben einige Motive festgehalten. Alle Fotos in der Bildergalerie. Wenn auch Sie tolle Aufnahmen haben, schicken Sie sie an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de.