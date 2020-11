Boltenhagen/Rögnitz

Milo ist wieder zu Hause. Dietmar Appel, Jäger aus Boltenhagen (OZ berichtete) hatte den kanadischen Marmorfuchs in Tarnewitz auf dem Klinikgelände eingefangen und am Sonnabend zu seinen Besitzern nach Rögnitz gebracht. Der Fuchs habe sein Frauchen gleich wiedererkannt, schreibt Dietmar Appel. Die Halter möchten allerdings nicht in die Öffentlichkeit.

Nachdem bekannt geworden war, das Milo und seine Partnerin aus einem privaten Gehege entlaufen waren, hagelte es reichlich Kritik in den sozialen Netzwerken. Unter anderem gab es eine hitzige Debatte um die Haltung von Wildtieren in privaten Haushalten.

Keine Scheu vor Menschen

Fakt ist: Milo wurde von Menschen aufgezogen und so benahm er sich auch bei seinen Streifzügen in Boltenhagen, wie im Video gut zu erkennen ist. Er hatte keine Scheu vor Menschen, ob er dauerhaft hätte in Freiheit leben können, ist ungewiss.

Reaktionen der OZ-Leser auf Milo

Hier einige der Reaktionen von OZ-Lesern in den sozialen Medien: Biggi Hoffmann schreibt: „Denke, der hat in der freien Natur wenig Überlebenschancen und wird von anderen Füchsen in der Paarungszeit gemieden oder verletzt.“

Milo ist wieder zu Hause in Rögnitz, Jäger bringen die Lebendfalle mit dem Fuchs zum Abtransport. Quelle: privat

Denise Gros: „Mein Sohn war auf Klassenfahrt im Feriendorf Boltenhagen und dort war Milo jeden Abend direkt vor dem Haus zu Besuch.“

Brigitte Treidler: „Das ist ein sehr hübscher seltener Fuchs, hoffentlich hat er ein langes schönes Leben.“

Von Michael Prochnow