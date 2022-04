Grevesmühlen

Die Zahl der Flüchtlinge, die vor dem Krieg aus der Ukraine nach Nordwestmecklenburg fliehen, wächst weiter. Nach Angaben des Landkreises befinden sich rund 2000 Personen derzeit in den Notunterkünften und privaten Haushalten der Region. Für Dienstagabend wurde ein weiterer Transport angekündigt. Nach ersten Informationen kommen in den Bussen aus Berlin rund 250 Geflüchtete an, von denen die Mehrzahl in der Sporthalle am Ploggenseering in Grevesmühlen untergebracht werden soll. Die übrigen Flüchtlinge werden in Wismar aufgenommen.

440 Flüchtlinge in Wohnungen untergebracht

Stand Dienstagmorgen sind 1933 aus der Ukraine geflüchtete Personen beim Landkreis registriert, 192 mehr als noch vor einer Woche. 1767 Personen erhalten bereits staatliche Leistungen. Durch den Landkreis sind derzeit rund 1010 Personen untergebracht, dazu gehören die Hotels in Groß Strömkendorf und Wismar. In zentraler Unterbringung befinden sich etwa 380 Personen, in Notunterkünften sind es 190 Personen. Bislang in Wohnungen untergebracht werden konnten 440 Flüchtlinge.

Wie die Pressestelle des Kreises mitteilte, habe das Land begonnen, die ausländerbehördliche Erfassung von Geflüchteten mit einem zentralen Registrierungsverfahren in Schwerin zu unterstützen, darüber wurden bislang rund 70 im Landkreis untergebrachte Personen registriert. Weitere Registrierungen sollen auf diese Weise in den kommenden Tagen erfolgen, aber auch die Schichtarbeit in der Ausländerbehörde des Landkreises geht weiter.

Einrichtung von Wohnungen hat Priorität

Das Team „Wohnungsausstattung“ des Landkreises soll weiter verstärkt werden. Zudem werde an der Verbesserung der Koordinierung mit ehrenamtlichen Helfern gearbeitet. Mit Start dieser Woche steht außerdem ein zweiter Lastwagen für die Einrichtungsarbeiten zur Verfügung, um schneller Wohnungen herrichten zu können. Weiterhin befindet sich der Landkreis im Gespräch mit Anbietern von Leiharbeit, um noch mehr personelle Kapazitäten für die Einrichtungsarbeit zur Verfügung zu haben.

Erste Sprechstunden angelaufen

Die erste ärztliche Sprechstunde für Geflüchtete in Notunterkünften und zentraler Unterbringung, die erstmals am vergangenen Mittwoch am Sana Hanse Klinikum Wismar stattfand, ist gut angelaufen. Beim ersten Termin konnten sich die dort freiwillig tätigen Ärzte um 28 Sprechstundenbesucherinnen kümmern, hauptsächlich Mütter mit Kindern. Die Sprechstunde wird in dieser Woche fortgesetzt.

Von Michael Prochnow