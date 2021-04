​Weitere Impfaktionen ohne Termin in Wismar und Grevesmühlen

Wismar/Grevesmühlen

Nachdem es zur Impfaktion ohne Termin für über 60-Jährige am Ostermontag in Wismar trotz langer Wartezeiten und Aprilwetter fast nur positive Rückmeldungen gab, hat der Landkreis weitere Angebote für Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff geplant – in Wismar und Grevesmühlen.

Das Impfzentrum Grevesmühlen (Am Ploggensee 4) wird bereits am kommenden Freitag, den 9. April, von 8 bis 18 Uhr Impfungen ohne Termin (für Personen über 60 Jahre mit Wohnsitz in Nordwestmecklenburg) anbieten. Es wird darauf hingewiesen, dass mit langen Wartezeiten unter freiem Himmel zu rechnen ist. Das Impfzentrum Grevesmühlen kann aufgrund der baulichen Gegebenheiten nur mit zwei Impfstraßen betrieben werden, die Kapazität beträgt deshalb maximal 300 Impfungen am Tag. Das Impfteam wird im Laufe des Tages die Schlange beobachten und es Anstehenden rechtzeitig mitteilen, falls sie leider nicht mehr an diesem Tag berücksichtigt werden können.

Zwei Aktionen zeitgleich

Außerdem wird der bereits angekündigte Termin am Sonnabend, dem 17. April, von 8 bis 18 Uhr nun nicht nur im Impfzentrum Wismar, sondern gleichzeitig auch im Impfzentrum Grevesmühlen angeboten, wobei in Grevesmühlen dann natürlich wieder die Kapazitätsgrenze von 300 Impfungen gilt.

Der Landkreis appelliert an die Bewohner der Hansestadt Wismar und des östlichen Teils des Landkreises, das Impfangebot am 17. April in Wismar zu nutzen und die Angebote in Grevesmühlen Personen aus dem westlichen Teil des Landkreises zu überlassen.

Wie Landrätin Kerstin Weiss (SPD) berichtet, wird durch diese Impfaktionen der Rückstau an Astrazeneca-Impfstoff abgebaut, „der sich durch das Hin und Her in Bezug auf diesen Impfstoff gebildet hat. Die Impfungen erfolgen an Ü60-Jährige, die das freiwillig möchten. Impfdosen in den Kühlschränken helfen wenig und jede Impfung ist ein weiterer Schritt heraus aus der Pandemie. Das große Interesse am Ostermontag hat gezeigt, dass sich viele Bürger impfen lassen wollen.“

900 Nordwestmecklenburger haben sich am Montag in Wismar impfen lassen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ