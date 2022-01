Weitere Kinderimpfaktionen in Wismar und Grevesmühlen

Wismar

Zwei größere Impfaktionen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren hatte es kürzlich unter Federführung mehrerer niedergelassener Ärzte in Nordwestmecklenburg gegeben. Sowohl im Wismarer Rathaus als auch im Grevesmühlener Luise-Reuter-Saal war die Nachfrage groß. Unterstützung hatten die Initiatoren vom Sana-Klinikum und vom Landkreis. Insgesamt 378 Kinderimpfungen mit dem dafür zugelassenen Impfstoff von Biontech sind nach Angaben des Landkreises verabreicht worden – 239 in Wismar und 139 in Grevesmühlen.

Aufgrund weiterer Nachfrage bietet nun auch der Impfstützpunkt des Landkreises im Haus 18 in der Hochschule (Phillip-Müller-Straße 14) im ersten Quartal weitere Termine speziell für Kinder in der Altersgruppe an. Bislang stehen der 29. Januar, der 19. Februar und der 12. März fest (an allen Tagen von 8 bis 12 Uhr).

In Grevesmühlen sind im Luise-Reuter-Saal (Kirchplatz 5) ebenso Impfaktionen geplant: am 1. und 22. Februar sowie am 15. März jeweils in der Zeit von 16 bis 18 Uhr. Die Impfung erfolgt ausschließlich in Anwesenheit eines Sorgeberechtigten. Die werden gebeten, den Impfausweis des Kindes mitzubringen. Der Termin für die Zweitimpfung wird vor Ort mitgeteilt.

Von OZ