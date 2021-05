Klütz/Rosenhagen/Pötenitz

Die Orangerie im Schloss Bothmer öffnet am Pfingstwochenende wieder für Gäste, die im Außenbereich und drinnen Kuchen, Torten und mecklenburgische Speisen mit Raffinesse genießen wollen. „Wir wollen die Feiertage jetzt auf jeden Fall nutzen, um endlich wieder loszulegen“, sagt Daniela Wenzel, zuständig für das Marketing des Restaurants.

„Die weiteren Öffnungszeiten nach den Feiertagen werden wir dann festlegen.“ Am 23. und 24. Mai ist die Orangerie im Ostflügel von Schloss Bothmer in Klütz von 10 bis 18 Uhr geöffnet, warme Speisen gibt es von 11 bis 16 Uhr. Gäste im Außenbereich benötigen keinen Testnachweis, in den Innenräumen ist er Pflicht, sofern die Gäste nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Für Reservierungen ist die Orangerie telefonisch unter 038825/266733 erreichbar.

Die Orangerie von Schloss Bothmer öffnet wieder. Servicekraft Daniela Wenzel serviert vor dem Schloss. Quelle: Behnk Malte

Klützer Eck mit Spargelgerichten

Auch das „Klützer Eck“, Im Kaiser 12, öffnet ab Pfingsten wieder seine Restauranttüren. Von 11.30 Uhr bis 22 Uhr sollen wieder Besucher bedient werden. Zu Pfingsten gibt es speziell eine Karte mit Spargelgerichten. Wer im Haus essen möchte, muss telefonisch unter 038825/29319 reservieren und einen aktuellen Schnelltest oder Immunschutz nachweisen. Für den Aufenthalt auf der Terrasse müssen sich die Gäste über die Luca-App oder wie schon aus dem vergangenen Jahr bekannt, in einem Formular registrieren.

Die Regeln für den Restaurantbesuch Ab dem 23. Mai 2021 sind Gaststätten wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Hierunter fallen auch Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen, die ihren Betrieb als Schankwirtschaften fortsetzen. Tanzen und ähnliche Aktivitäten bleiben aber weiter verboten. Die Bewirtung im Innenbereich und Außenbereich ist bis 24 Uhr erlaubt. Für die Bewirtung im Innenbereich muss vorher reserviert werden. Gäste müssen ein tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis vorlegen. Geimpfte und Genesene sind Getesteten gleichgestellt und benötigen deshalb keinen Test, aber einen anderen Nachweis. Im Außenbereich kann eine Bewirtung ohne vorherige Reservierung und ohne Test erfolgen.

Café Strandgut startet vorsichtig

Auch das „Café Strandgut“ in Dassows Ortsteil Rosenhagen, Straße des Friedens 14, öffnet ab Pfingsten. Am Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. Mai, werden dann jeweils von 11 bis 18 Uhr Gäste empfangen. Weil aber noch keine Touristen ins Land kommen dürfen und damit Kunden fehlen, startet das Team vorerst mit „angezogener Handbremse“. Deswegen bleibt das Café vom 25. bis 27. Mai geschlossen und öffnet wieder vom 28. bis 30. Mai von 11 bis 18 Uhr.

Für den Aufenthalt in den Innenräumen des Café muss ein tagesaktueller Negativtest vorgelegt und vorab reserviert werden. Das ist telefonisch unter der Nummer 038826 / 86274 oder über das eigene Reservierungstool www.strandgut.tischreservierung.app möglich.

Ausflugsziel Pötenitz

Auch das Café „alles gewollt“ in Pötenitz, Bergstr. 16, startet seinen Betrieb wieder. Für Sonnabend und Sonntag ist eigentlich noch von 13 bis 18 Uhr Außer-Haus-Verkauf geplant. Danach ist das Café dann Montag, Dienstag und Freitag jeweils von 12 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Infos: www.alles-gewollt.de

Weitere Ausflugsziele mit Bewirtung in Nordwestmecklenburg sind die Klützer Mühle, das Bistro Sommerlaune in Boltenhagen, das Restaurant Athen in der August-Bebel-Straße in Grevesmühlen und die Pizzeria „La Madonnina“ in Selmsdorf. Sie öffnen am 23. Mai wieder ihre Türen unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln.

Von Malte Behnk