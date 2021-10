Viele Familien freuen sich auf die Herbstzeit und darauf, prächtige Drachen in den Himmel steigen zu lassen. In der Nähe von Stromleitungen und Strommasten ist jedoch einiges zu beachten. Was man im Fall eines Falles unbedingt wissen sollte, damit der Freizeitspaß ein ungefährliches Vergnügen bleibt.