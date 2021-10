Pötenitz

Die Sprengung der Weltkriegs-Bombe in Pötenitz sorgt weiterhin für gesperrte Straßen in der Umgebung. Begonnen hatten die Arbeiten des Munitionsbergungsdienstes gegen 7.30 Uhr. Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatte das Waldgebiet abgelaufen und haben mit Megaphon Durchsagen gemacht. Die Polizei bereitete Sperrungen der Straße vor und wartete auf das Zeichen der Sprengmeister. Inzwischen ist klar, dass die Sprengung sich verzögert. Ersten Erkenntnissen zufolge sind die ersten vier Zündungen am Vomittag fehlgeschlagen

Die Feuerwehr aus Dassow hatte am Vormittag einen großen Wassersack befüllt, der die Wucht der Sprengung dämpfen soll. Rund 40 Minuten hat es allein gedauert, bis die Feuerwehr mit ihren starken Pumpen genügend Wasser in den Sack gedrückt hatten. Noch ist unklar, Es ist auch noch unklar, wie das Wild im Wald auf die Sprengung reagiert. Sie liegt in einem Waldgebiet am Dassower See. Da eine Bergung der Munitionsteile mit zu vielen Risiken verbunden ist, gab es die Entscheidung, die Bombe vor Ort mit einer Sprengung zu vernichten.

Während der Vorbereitungen und der Sprengung dürfen sich Anwohner der betroffenen Haushalte nicht außerhalb der Gebäude aufhalten. Die Amtsverwaltung rät außerdem: „Sie sollten sich in Gebäudeteilen aufhalten, die sich auf der Ostseite befinden. Von Fenstern auf der Westseite sollten Sie Abstand halten, da diese bei einer möglichen Explosion zu Bruch gehen und zu Verletzungen führen könnten.“

Eine Evakuierung des Gebiets ist aber nicht notwendig. Allerdings werden Straßen und Zuwegungen zum Gebiet für die Dauer der Arbeiten großräumig gesperrt.

Der Priwall war im Zweiten Weltkrieg ein strategisches Ziel der Alliierten. Die Reichsluftwaffe beanspruchte ab 1935 das Gelände für sich. Im benachbarten Pötenitz sind heute noch die von Küstenwald überwucherten Ruinen des Luftzeugamtes und die dazugehörige Anlegermole in der Pötenitzer Wiek zu sehen. Offenbar wurde jetzt auch im Bereich des ehemaligen Luftzeugamtes der Munitionsfund gemacht.

Von Malte Behnk