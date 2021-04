Dassow

Omas Bratklopse als Leibgericht, sich den Ostseewind um die Nase wehen lassen, einfach mal nur ausschlafen. Lea Sophie Friedrich hat das verlängerte Wochenende über Ostern im heimischen Dassow bei Papa und Oma „unheimlich genossen. Das hat gutgetan. Ich war auch richtig kaputt vom Trainingslager“.

Im französischen Hyères an der Mittelmeerküste hat die 21-Jährige mit Deutschlands Radsportelite zwei Wochen auf der halboffenen Hartholzbahn Hunderte von Kilometern abgespult und im Kraftraum unzählige Kilos gestemmt. „Zwei Einheiten pro Tag. Das war anstrengend, aber bei 20 Grad und Sonne auch ganz angenehm.“ Alles für ein Ziel: Tokio, die Olympischen Sommerspiele vom 23. Juli bis 8. August. 103 Tage sind es noch.

Viermal Gold bei der WM

Friedrich zählt in Japan zu den großen Medaillen-Hoffnungen. Erst recht seit dem Vorjahr, in dem die Mecklenburgerin im Februar bei der Heim-WM auf der Bahn im Berliner Velodrom erst zu Gold mit dem Team und dann zur jüngsten Titelträgerin im 500-Meter-Zeitfahren sprintete. „Mein größter und emotionalster Erfolg“, schwärmt die für den SC Schwerin startende Friedrich. Im Oktober, als Corona schon wie ein Schatten über dem Weltsport lag, räumte sie dann bei der U23-EM im italienischen Fiorenzuola d’Arda ab: Vier Mal Gold. Ob Teamsprint, Sprint, Zeitfahren oder Keirin – Friedrich war die Schnellste. Das hatte sie so nicht erwartet.

Nordwestmecklenburgs berühmteste Sportler Das bekannteste Vorbild von Lea Sophie Friedrich ist mit Abstand Jens Voigt (49), der erfolgreiche Radrennfahrer stammt ebenfalls aus Dassow, heute lebt er in Berlin, besucht aber immer wieder seine Familie und Freunde in der Heimat. Kugelstoßerin Astrid Kumbernuss (51) wurde in Grevesmühlen geboren und hat ihre Wurzeln unter anderem in Klütz, die Eltern der dreifachen Weltmeisterin und Olympiasiegerin kommen aus der Schlossstadt. In Sachen Fußball hat der Nordwesten ebenfalls einige Promis hervorgebracht. Timo Lange (53), ehemaliger Hansa-Kapitän ist in Grevesmühlen aufgewachsen. Ebenso wie Carsten Jancker (46), der sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei Bayern München spielte.

Trainingslager in Griechenland

Denn die Monate zuvor hatte sie die Pandemie ausgebremst. Wettkämpfe wurden abgesagt, Olympia verschoben. „Deshalb war es wichtig, sich mal wieder zu messen.“ Denn auch danach wurde es nicht besser. Den EM-Start in Plowdiw, die Reise ins bulgarische Risikogebiet, untersagte ihr die Bundespolizei als ihr Arbeitgeber. Und Training war im zweiten Lockdown auch nur allein möglich. Das ist seit Januar wieder in der Gruppe erlaubt und führte sie mit dem deutschen Team ins milde Klima auf Rhodos. In der Freizeit büffelte sie selbst auf der Sonneninsel für ihre Abschlussprüfung. Mit Erfolg. Seit Februar ist Friedrich Polizeimeisterin.

Entspannung beim Kartenspielen

Jetzt bestimmt das Training wieder ihren Alltag. Doch auch da diktiert Corona die Regeln, selbst im Trainingslager in Südfrankreich. „Wir haben auf dem Zimmer gegessen. Von 19 bis 6 Uhr war Ausgangssperre. In der Zeit haben wir nur geschlafen oder Karten gespielt.“ Das Mittelmeer hat sie mit ihrem Team nur an freien Tagen beim Spaziergang gesehen. Zurück in Deutschland steht jetzt das nächste Trainingslager an. Was aber fehlt, sind die Wettkämpfe. Denn auch der erste in diesem Jahr, der Ende April als Nachfolger des Weltcups geplante Nations Cup im englischen Newport wurde abgesagt. Der Grund: Corona.

Stattdessen steigt jetzt vom 19. April an in Frankfurt/Oder ein internationales Trainingscamp mit Wettkämpfen – und das gemeinsam mit den Niederlanden und Frankreich. Für Friedrich ist es die erste Standortbestimmung seit sechs Monaten. Dabei geht es gleich um die erste von drei Olympia-Qualifikationen. „Die letzte ist im Juni die Europameisterschaft in Minsk. Da muss ich in Topform sein“, sagt Friedrich, die zu Beginn ihrer sportlichen Karriere sechs Jahre Fußball gespielt hat, ehe sie die Dassower Trainerlegende Ingo Eichberg (70) entdeckte.

Newcomerin des Jahres

Ein Glücksfall, an den die Dassowerin in ihrer Heimat jeden Tag erinnert wird. Nicht nur, weil sie im Dezember bei der Gala „Sportler des Jahres 2020“ zur „Newcomerin des Jahres“ gekürt wurde und ihrem Heimatverein und sich so je 8000 Euro bescherte. Wenn Lea Sophie morgens in ihrem Bett aufwacht, blickt sie auf Trikots und Medaillen. Eine Wand in ihrem Zimmer hat sie dem Radsport gewidmet. Sechs Goldstücke sind im Vorjahr dazugekommen. Das sorgt bei ihr nicht nur für gute Laune, „es ist für mich auch Motivation“.

Von Jens Kürbis