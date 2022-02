Welzin: Erster Storch in Nordwestmecklenburg gelandet  

Welzin

Am 22. Februar ist der erste Storch in Welzin (Landkreis Nordwestmecklenburg) in dem Nest des Gartens der Familie Jöckel eingetroffen. Wahrscheinlich handelt es sich dabei wieder um den männlichen Brutstorch vom letzten Jahr, wie Erich Jöckel vermutet. Jetzt wartet dieser Storch auf seine Partnerin. Das kann aber noch einige Tage dauern.

Die letzten zwei Jahre hat das gleiche Paar drei Junge aufgezogen. Für ganz Welzin, einem kleinen Ort in der Nähe von Damshagen, ist das Eintreffen der Störche nach Aussage der Jöckels etwas ganz Besonderes. Und alle Einwohner von Welzin hoffen natürlich, dass es auch diesmal wieder eine erfolgreiche Brutsaison wird.

Von Dirk Hoffmann