Wenn Bäume zu Kunstwerken werden: Sven Eggers aus Grevesmühlen

Grevesmühlen

Für die meisten Menschen ist es ein Stück Holz, für Sven Eggers aus Grevesmühlen der Stoff, aus dem Träume wahr werden. Seit Jahren verwandelt er Baumstämme in Geschichten und Kunstwerke. In dieser Woche hat er im Rahmen einer Auftragsarbeit aus einem Baumstumpf in einem Vorgarten am Wasserturm drei Eulen „geschnitzt“. Mit einer speziellen Kettensäge, vielen Bildern im Kopf, Geschick und Geduld entstehen die Skulpturen. Seine bekanntesten Arbeiten stehen übrigens in Mallentin an der B 105 auf und neben dem Gelände der Gaststätte „Luisenhof“. Unter anderem hat er die Geschichte der Salzstraße dargestellt. Einfach mal vorbeischauen, es lohnt sich. Mehr Infos gibt es unter www.se-skulpturen.de.

Zur Galerie Die Fotos dokumentieren die Arbeit des Grevesmühleners

Von Michael Prochnow