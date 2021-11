Wenn die Wichtel erwachen: Familien-Nachtwanderung im Everstorfer Forst

Everstorf

Psssst, gaaaanz leise … denn an nur wenigen Tagen im Jahr, wenn es dunkel und still wird im Wald, kann man den Waldwichteln und Zwergen über die Schultern schauen und einen Einblick in ihr geheimes Leben gewinnen. Waldwichtel und Zwerge laden Familien, Großeltern und die Kinder auf einen Adventslichterpfad im Wald ein. Dabei gibt es jede Menge Wissenswertes aus dem Leben der Zwerge: Wo und wie sie wohnen zum Beispiel, es werden die Geheimnisse der Zwergenfrauen und der Zwergenmänner gelüftet, was lernen die Zwergenkinder in der Zwergenschule, Geschichten hören, Zwergenpunsch am Zwergenfeuer trinken und vieles mehr. Die Wanderungen gibt es am Freitag, 10. Dezember, am Sonnabend, 11. Dezember, und am Sonntag, 12. Dezember zwischen 17 und 20 Uhr. Wer mitmachen möchte, anmelden können sich Interessierte auf der Internetseite www.in-naturarbeit.de.

Von OZ