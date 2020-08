Grevesmühlen

Eröffnet hat den Wettbewerb um die größte Sonnenblume Reinhard Freyer aus Grevesmühlen vor einer Woche, 3,30 Meter misst das Prachtexemplar in seinem Garten in der Südstadt. Das ließen die Hobbygärtner aus der Region nicht lange auf sich sitzen. Etliche Anrufe und Einsendungen gab es bisher, die Vier-Meter-Marke ist noch nicht geknackt, aber dicht dran sind die Nordwestmecklenburger mit ihren Sonnenblumen. Reimar Behnke aus dem Questiner Weg in Grevesmühlen hat 3,75 Meter gemessen, zwar steht sie etwas schräg. Aber trotzdem ist der Grevesmühlener mächtig stolz. „So eine große hatte ich noch nie.“

Tino Paape aus der Friedensstraße in Dassow hat sich ebenfalls gemeldet, 3,55 Meter hat das Prachtexemplar an seinem Haus. Sein Rezept: „Die Blume bekam außer der Südseite und regelmäßiges Gießen mit abgestandenem Wasser keine besondere Zuwendung. Zu erwähnen wäre noch, dass sie als Jungpflanze (Steckling) dem Schneckenfraß fast zum Opfer gefallen wäre. Aber sie war und ist ein Kämpferherz und hat sich prächtig entwickelt.“

Wenn auch Sie solch ein Prachtexemplar im Garten haben, melden Sie sich unter grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de, der Gewinner erhält einen OZ-Kalender.

Reinhard Freyer aus Grevesmühlen mit seiner 3,30 Meter hohen Sonnenblume. Quelle: Prochnow

3,75 Meter hat die Sonnenblume von Reimar Behnke aus Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Tino Paape aus Dassow mit seiner Sonnenblume, die 3,55 Meter misst. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-GVM

Von Michael Prochnow