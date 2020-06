Wer macht so etwas? Wiederholt Blumenklau auf Grevesmühlener Friedhof

Grevesmühlen

Mit Tränen in den Augen steht Giola Zürner vor dem Grab ihrer Mutter auf dem Grevesmühlener Friedhof. Im vergangenen Jahr ist sie beerdigt worden. Die Wunden sind also noch frisch. Als ob das nicht schon schwer genug wäre, muss sich die 38-Jährige nun noch mit einer anderen Sache auseinandersetzen: Unbekannte stahlen Blumensträuße, die die Grabstelle zierten.

„Ich dachte zunächst, dass die Blumen verwelkt waren und sie jemand aus der Verwandtschaft entsorgt hat“, erzählt Giola Zürner. Aber Gespräche in der Familie ergaben, dass sich noch mehrere über die fehlenden Pflanzen wunderten. Niemand hatte irgendetwas entsorgt. „Ich bin sprachlos, traurig und wütend“, sagt die Grevesmühlenerin.

Viele Fragen gehen ihr durch den Kopf: Wer macht so etwas? Ist es ein junger oder ein älterer Mensch? Hat die Person kein Geld für eigene Blumen oder ist er psychisch krank? Hat er kein Gewissen? Was macht derjenige mit dem Diebesgut – verschenken oder einem Verstorbenen an anderer Stelle ans Grab stellen? Sind es mehrere Täter? Anzeige hat sie nicht erstattet. Dafür andere Personen, denn der Diebstahl von Giola Zürner und ihrer Familie ist kein Einzelfall.

Viele dreiste Fälle

„Ich hatte diese Woche schon vier Anrufe“, bestätigt Manuela Luckow von der Friedhofsverwaltung. Am Montag war die Polizei vor Ort und ermittelt nun. Einer Trauernden ist eine komplette Blumenschale entwendet worden. Besonders dreist: Die Schale wurde entleert wieder aufs Grab gestellt. Ebenso war am Montag Armin Bauer betroffen, der den Diebstahl eines Rosenstraußes anzeigte. Einer anderen Familie sind Solarlampen gestohlen worden.

Der Verstorbene Dietrich Koth wäre am 7. Juni 70 Jahre alt geworden. Am Vorabend stellte seine Frau Brigitte Koth einen Strauß ans Grab. Der war am nächsten Morgen nicht mehr da. Einige Tage später wurde ein weiterer Strauß entwendet. Quelle: Jana Franke

Schon ein wenig zurück liegt der Fall von Brigitte Koth. Ihr Mann Dietrich wäre am 7. Juni 70 Jahre alt geworden. Am Vorabend stellte sie einen bunten Nelkenstrauß ans Grab. Am nächsten Morgen war er nicht mehr da. Am 9. Juni brachte sie einen weiteren Strauß. Bei ihrem nächsten Besuch am 12. Juni war auch der entfernt worden. „Sie ist traurig und empört zugleich“, berichtet Manuela Luckow.

Jede Woche Diebstähle

Seit April gibt es vermehrt Diebstähle auf dem sechs Hektar großen Gelände mit insgesamt mehr als 3800 Grabstellen. „Seit Mitte Mai werden jede Woche welche gemeldet“, bedauert die Friedhofsverwalterin. So schlimm sei es zuletzt vor zwei Jahren gewesen. „Wir hatten damals die Überlegung, Wildkameras aufzustellen, um den oder die Täter zu stellen“, sagt sie. Aber datenschutzrechtlich seien der Friedhofsverwaltung die Hände gebunden.

Dabei hätte bereits eine Kameraüberwachung zu einem Täter geführt. Vor mehreren Jahren zeigte eine Familie eine Grabschändung an. Mehrfach ist die Grabstelle mutwillig zerstört worden. Die Kriminalpolizei tappte lange im Dunkeln und die Familie beantragte eine Überwachung. Damit konnte der Täter gefasst werden.

Friedhofsverwalterin Manuela Luckow: „Wir hatten die Überlegung, den Friedhof mit Wildkameras zu überwachen. Datenschutzrechtlich ist das aber nicht möglich.“ Quelle: Jana Franke

Wie dreist Täter mitunter sind, zeigen auch andere Fälle aus der Vergangenheit. 2010 verschwanden Leuchten von einem liebevoll geschmückten Kindergrab. 2007 buddelten Unbekannte gar eine ganze Hecke aus und nahmen sie mit. Die Täter wurden nie ermittelt.

Tore nicht verschlossen

Da der Friedhof ein öffentlicher Bereich ist, zu dem jeder Zutritt hat, werden die Tore nicht verschlossen. „Gerade im Sommer, wenn es lange hell ist, gehen Hinterbliebene mitunter erst gegen 21 Uhr auf den Friedhof, um zu gießen. Dann können wir die Türen nicht schließen“, erklärt Manuela Luckow. Zudem sei auch gar nicht nachgewiesen, wann die Pflanzen gestohlen werden – morgens, mittags, abends, nachts? Niemand hat etwas gesehen. Vielleicht ist am auffälligsten am unauffälligsten?! Bei den traurigen und geschockten Betroffenen bleibt die Frage: Was ist das für ein Mensch, der so etwas tut? Erfreut er sich an dem Leid anderer?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Grevesmühlen (03881 / 7200) entgegen.

Von Jana Franke