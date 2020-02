Wertvolles Archivgut kehrt nach Grevesmühlen zurück

Grevesmühlen

Eine Volksweisheit besagt: Es gibt keinen Weg, der nicht irgendwann nach Hause führt. Und so sollte es in Grevesmühlen passieren, dass wertvolles Archivgut nach mehr als 70 Jahren zurückkehrt.

Zwei handschriftliche Bücher, eine Maureramtsrolle und ein Bürgeraufnahmebuch aus dem 19. Jahrhundert, waren zuletzt im Bestand des Schönberger Museums. „Das Museum in Grevesmühlen wurde in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges geschlossen. Die Bestände wurden zwischen 1946 und 1952 teilweise aufgelöst. Ein Teil kam nach Berlin und regionale Exponate ins ehemalige Kreismuseum Schönberg“, erklärt Schönbergs Museumsleiter Olaf Both die Hintergründe.

Die beiden Bücher verraten viel über die damalige Zeit; geben detailreich einen Überblick über den Handwerksstand – unter anderem ist von einer Anschaffung eines Leichenwagens nur für Maurer die Rede – und die Bürger. Seinerzeit waren Einwohner in Grevesmühlen nicht gleich Bürger, die weitaus mehr Rechte hatten. Wer kein Bürger war, konnte kein Haus kaufen. Zudem hatten Bürger steuerliche Vorteile. Von denen sind im Buch übrigens nur männliche zu finden. Nur sie konnten einen Antrag auf Aufnahme ins Bürgerbuch stellen, aber auch nur, wenn sie ein Weib hatten, wie Olaf Both erklärt.

Das Protokollbuch über Bürgeraufnahmen ist vor einiger Zeit bereits digitalisiert worden. „Das Original ist natürlich weitaus wertvoller und es ist schön, dass es jetzt nach Grevesmühlen zurückkommt“, freut sich Stadtarchivar Alexander Rehwaldt.

Im Schönberger Museum gibt es noch weitere regionale Exponate aus Grevesmühlen. Um die damalige Abwicklung des Grevesmühlener Museums aufzuarbeiten, will die Stadt mit Schönberg kooperieren und Mitglied im Schönberger Museumsvereins werden.

Von Jana Franke