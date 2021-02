Um Fachkräfte für die offenen Arbeitsstellen in Westmecklenburg zu finden, ist vor einem Jahr die Werbekampagne „Hör auf dein Herz“ gestartet worden. Die wird nun deutlich verlängert. Nach welchem Konzept sie funktioniert und was sie bisher gebracht hat, erfahren Sie hier.

Ein großer Arbeitgeber in Wismar ist die Holzindustrie – hier Blick auf das Egger-Werksgelände am Haffeld in Wismar. Quelle: Egger