Everstorf

Für die kommenden Tage sagt der Wetterbericht Temperaturen um den Gefrierpunkt voraus und leichten Schneefall. Bestes Wetter also für den Lichterpfad im Everstorfer Forst, die

Dr. Anja Kofahl (v.l.) und Maika Hoffmann von der Naturschule M-V in natura aus Wismar. Quelle: Annett Meinke

Naturschule mit Maika Hoffmann und Anja Kofahl lädt von Freitag bis Sonntag zur Wanderung durch den wundervoll beleuchteten Winterwald ein. Dort erwarten die Teilnehmer auf der rund einstündigen Wanderung wundersame Geschichte, Rätsel, die gelöst werden müssen, und viele andere Überraschungen. Die Teilnehmer sind jeweils allein unterwegs zu den einzelnen Stationen, geeignet ist die Wanderung vor allem für Familie und Kinder ab drei Jahren. Zwischen 17 und 20 Uhr findet die Wichtelwanderung statt. Start ist direkt am Waldrand. Anmeldungen über die Internetseite der Narurschule www.in-naturarbeit.de. Evestorf liegt zwischen Grevesmühlen und Wismar, zu erreichen ist der Evestorfer Forst über die B 105 von Grevesmühlen in Richtung Osten, am Abzweig Hamberge in den Wald einbiegen, nach wenigen Kilometern links nach Everstorf abbiegen und einmal durchs Dorf bis an den Waldrand.

Von Michael Prochnow