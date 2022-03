Widerstand gegen Gewerbegebiet bei Grevesmühlen/ Initiative fordert Bürgerentscheid/„Kein Ackerland für Amazon!“

Grevesmühlen/Upahl

Eigentlich sind alle Messen gesungen. Die Beschlüsse zum Großgewerbestandort Upahl/Grevesmühlen, der nördlich der A 20 zwischen beiden Kommunen auf rund 56 Hektar entstehen soll, wurden bereits vor Wochen gefasst. Aktuell laufen die Grundstücksverhandlungen, denn ein Teil der Flächen befindet sich noch in Privatbesitz.

Geplant sind auf dem Areal unter anderem ein Logistikzentrum von Amazon, allein die Halle soll eine Größe von sechs Fußballfeldern umfassen. Im Gegensatz zu den Verteilzentren, die der Konzern bereits in Norddeutschland errichtet hat, soll das Logistikzentrum die Warenströme in der Region koordinieren. Rund 800 Arbeitsplätze sollen laut Amazon mit dem Projekt entstehen. Weiterhin geplant sind ein weiteres kleines Logistikzentrum, ein Betrieb für die Herstellung von Holzmodulen für den Hausbau hat Interesse bekundet, ein Tank- und Raststätte inklusive McDonald’s soll ebenfalls gebaut werden. Insgesamt gehen die Beteiligten von etwa 1500 neuen Arbeitsplätzen aus, die dort entstehen könnten.

Kraniche müssen umgesiedelt werden Aktuell lebt ein Kranich-Paar am Rand der potenziellen Fläche, die zum Großgewerbestandort umgewandelt werden muss. Da die Tiere unter Schutz stehen und im Umkreis von 200 Metern um das Nest nichts verändert werden darf, müssen die Vögel umgesiedelt werden. Wie die Stadtverwaltung Grevesmühlen auf Nachfrage mitteilt, sollen „für den bestehenden Brutplatz direkt an der Autobahn sollen im Zeitraum bis Frühjahr 2023 Alternativstandorte festgelegt und eingerichtet sein. Das entsprechende Verfahren ist mit der Unteren Naturschutzbehörde vorabgestimmt. Aktuell erfolgt die Prüfung von Ersatzstandorten.“

Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Verhandlungen über das Projekt laufen seit einigen Jahren, allerdings größtenteils hinter verschlossenen Türen. Keiner der Investoren hat sich bis heute öffentlich zu den geplanten Ansiedlungen bekannt. Unter anderem dieser Umstand hat für erhebliche kontroverse Debatten in der Vergangenheit gesorgt.

Jetzt hat der Widerstand in Teilen der Bevölkerung dazu geführt, dass sich eine Bürgerinitiative gegründet hat. Und die fordert einen Bürgerentscheid.

Ins Leben gerufen haben die Initiative Künstlerin und

Grünen-Politikerin Miro Zahra sowie die Anwohnerinnen Beate Falkner und Katja Rückert. Sie haben inzwischen angekündigt, am Donnerstag auf der Gemeindevertretersitzung in Upahl ihre Kritik an dem Vorhaben erneut öffentlich zu machen. Die Bürgerinitiative habe sich laut Miro Zahra auch an den Bürgerbeauftragten des Landes gewandt. Ihr Ziel ist es in erster Linie, die Ansiedlung von Amazon zu verhindern.

Die Bedenken der Bürgerinitiative richten sich unter anderem auf die Arbeitsbedingungen bei dem Konzern, der einige seiner Bereiche mit Subunternehmen abdeckt. Zudem, so argumentieren die Frauen, würden die potenziellen Arbeitskräfte für dieses Unternehmen überwiegend nicht aus der Region kommen. Stattdessen müssten etliche Arbeitskräfte in das Gewerbegebiet pendeln, oder würden saisonweise hier angesiedelt. Ein Mehrwert für die Region würde das jedenfalls nicht bedeuten. Die dauerhafte Versiegelung von Flächen, die Zerstörung von Biotopen und die zusätzliche Umweltbelastung durch Lärm, Abgase, Licht seien auch nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Bürgerentscheid über Ansiedlung

Ein weiterer Punkt: „Die Infrastruktur müsste massiv erweitert und anschließend auch instandgehalten werden. Das bedeute für die Kommunen erhebliche Kosten. Im Gegenzug sei es fraglich, wie hoch die Steuereinnahmen am Ende tatsächlich seien. „Aus diesen Gründen fordern wir, dass über den Bau eines Amazon-Logistikzentrums auf Upahler Ackerland durch einen Bürgerentscheid abgestimmt wird.“

