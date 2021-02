Wie Bräute in Mecklenburg im Corona-Lockdown zum Brautkleid kommen

Grevesmühlen/Rostock

Heiraten kommt nicht aus der Mode, auch nicht in Corona-Krisenzeiten. Für viele Frauen muss es tatsächlich auch immer noch das klassisch weiße oder zumindest cremefarbene Brautkleid sein, in dem sie zum Altar oder zum Standesamt schreiten.

Dabei verstehen sich Bräute, die zu Franziska Cengiz (37) in Grevesmühlen kommen, ganz selbstverständlich als emanzipiert. Sie haben ihren eigenen Beruf, können für sich selbst sorgen und planen nicht, ihr selbstbestimmtes Leben nach der Ehe aufzugeben. Doch ein kleines bisschen Prinzessin stecke dann eben wohl doch in fast allen starken Frauen, meint Cengiz. Und ein bisschen etwas von dem sprichwörtlichen Prinzen auf dem weißen Pferd soll der Zukünftige am Tag der Hochzeit schon auch an sich haben.

Aschenbrödel und ihr Traumkleid

Diese Erfahrung zumindest macht die Brautausstatterin, die in Grevesmühlen ihr Geschäft „Weiße Träume“ führt, zu dem inzwischen auch eine Änderungsschneiderei und eine Reinigung gehören, immer wieder. Und sie sieht darin auch keinen Widerspruch. „So ist es doch auch bei dem Märchen ‚Drei Haselnüsse für Aschenbrödel‘. Aschenbrödel kann dem Prinzen bei der Jagd durchaus das Wasser reichen und eigentlich sogar besser schießen und reiten als er, aber zur Hochzeit erscheint sie im glitzernden Prinzessinnen-Kleid.“

Normalerweise geben sich in ihrem Geschäft in den Monaten Dezember, Januar, Februar die Bräute die Türklinke in die Hand. Doch in diesem Jahr geht aufgrund des zweiten Corona-Lockdowns auch bei ihr gar nichts.

Cengiz’ Branche gehört mit zu den Verlierern der Pandemie. „Wir schieben und schieben die Termine von Monat zu Monat. Mein Kalender für den März ist komplett voll. Langsam wird es wirklich eng, weil viele Paare im Frühling heiraten“, sagt sie.

Cengiz hofft, wie alle ihre Kollegen in Mecklenburg, dass sie im März endlich wieder öffnen kann. Das mit den Hygienevorschriften und Sicherheitsabständen, sagt sie, sei schließlich bereits jedem Geschäftsinhaber und jeder Geschäftsinhaberin ins Blut übergegangen.

„Weiße Träume“ in Grevesmühlen: Das Lager ist voll mit Brautkleidern. Quelle: Annett Meinke

Brautkleider über Brautkleider

Das Lager von Franziska Cengiz ist voll mit Brautkleidern. Auch ohne Brautmessen, die in diesem Januar nicht stattfanden. Die Grevesmühlenerin setzt ohnehin nicht auf superteure Brautkleider aus aktuellen Kollektionen, sondern stattdessen auf Musterkleider und Modelle aus dem Vorjahr.

Bei ihr gibt es alles, was ein Prinzessinnen-Braut-Herz begeht, von der sogenannten A-Linie über die Meerjungfrau-Form oder diverse andere höchstwahrscheinlich nur Brautausstattern und Bräuten gut bekannte Kleiderformen. Auch was die Konfektionsgröße angeht, findet im Geschäft „Weiße Träume“ fast jede Frau ihr Kleid und alles, was so dazugehört, unten drunter, oben drüber und an den Füßen. Eine eigene Brautschuh-Kollektion ist der ganze Stolz von Franziska Cengiz. „Hochzeitsschuhe sind sonst oft so teuer.“

Elfenbeinfarben statt Reinweiß Ganz in Weiß, dem klassischen Weiß zumindest, heiratet heutzutage nur noch selten eine Braut. Inzwischen bevorzugen Bräute, wenn es denn Weiß sein soll, sogenannte Elfenbein-Töne (Ivory). Das wirkt wärmer und sanfter als das klassisch harte Weiß, das im Sonnenlicht häufig einen Stich ins Violette erhält, und soll auch vorteilhafter für die Erscheinung von Haut und Zähnen sein. Inzwischen sind aber auch andere Farben, wie Rosé, durchaus angesagt bei Bräuten. Heiraten in Mecklenburg in Pandemie-Zeiten: Im Standesamt Rostock wurden im Jahr 2020 insgesamt 862 Ehen geschlossen. Zum Vergleich dazu waren es 2019 1003 Eheschließungen. In Grevesmühlen hat die Pandemie keine großen Auswirkungen auf die Anzahl der Eheschließungen gehabt. Im Jahr 2019 und 2020 wurden jeweils 66 Ehen geschlossen. In Bad Doberan meldet das Standesamt für das Jahr 2019 insgesamt 232 Eheschließungen und für das Pandemie-Jahr 2020 etwas weniger, 197 Eheschließungen. In Wismar heirateten 284 Paare im Jahr 2019, im Jahr 2020 gab es 242 Eheschließungen.

Das vergangene Jahr hat die ehemalige Verwaltungsangestellte, die seit einigen Jahren ihr eigenes Geschäft in Grevesmühlen führt, geschäftlich einigermaßen überstanden. Es lief vor dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 gut und auch im Sommer kam ab und an etwas rein. Im ländlich geprägten Nordwestmecklenburg finden sich nicht sehr viele Brautausstatter. Der nächste in der Umgebung befindet sich in Schwerin oder in Lübeck.

Eigene Schuh-Kollektion: Die passenden Cinderella-Schuhe zum Brautkleid gibt es auch bei „Weiße Träume“ in Grevesmühlen. Quelle: Annett Meinke

Kleider werden nur selten zur Anprobe verschickt

In Rostock ist die Auswahl größer, allein sieben Brautausstatter direkt in der Hansestadt zeigt die Suchmaschine im Internet an. Das HochzeitsHaus in Rostock ist einer davon. Inhaberin Karola Engel wartet genau wie ihre Grevesmühlener Kollegin darauf, dass es endlich wieder losgeht.

Karola Engel (56), Inhaberin vom „HochzeitsHaus“, fallen Einnahmen durch abgesagte Hochzeiten, Jugendweihen und Abschlussbälle weg. Quelle: Stefanie Adomeit

Auf die Frage, ob sich Kundinnen im Lockdown auch Kleider zur Anprobe liefern lassen könnten, sagt sie, dass das in ihrem Haus nicht möglich ist. „Dazu haben wir unsere schönen Kleider viel zu gern, als dass wir das Risiko eingehen, sie in einen Karton zu packen oder abholen zu lassen. Das funktioniert nicht wie bei einer Jeans, die man sich im Internet bestellt, sie anprobiert und bei Nichtgefallen wieder zurückschickt.“

Das sieht auch Franziska Cengiz in Grevesmühlen im Prinzip so. Sie fotografiert zwar derzeit immer wieder einige ihrer Modelle ab und postet sie in den sozialen Medien, auf Instagram und Facebook, um ihren Kundinnen einen ersten Einblick in das Angebot zu geben – und tatsächlich ist es schon einmal vorgekommen, dass eine Braut sich gegen eine Pfandgebühr eines der Kleider zur Anprobe abgeholt hat –, aber das ist auch bei ihr nur die absolute Ausnahme.

Brautkleid-Anprobe als feierliches Ritual

„Die Anprobe eines Brautkleides ist ein wichtiges Ritual, das für viele Frauen zu einer Hochzeit gehört. Oft ist die Mutter und Großmutter dabei oder Freundinnen. Man trinkt Sekt und probiert, schaut und berät sich, bis es endlich das richtige Kleid ist“, sagt Cengiz. Deshalb hofft sie inständig, dass der Lockdown, wenn er endlich gelockert wird, so gelockert wird, dass nicht nur die Braut zur Anprobe kommen darf. „Das wäre eine Katastrophe!“

Im Rostocker HochzeitsHaus ist man für einen Ansturm nach dem Ende des zweiten Lockdowns gerüstet. Termine machen oder sich auch mündlich am Telefon schon einmal beraten lassen, sagt Karola Engel, ist kein Problem. „Wir werden gemeinsam Lösungen finden, für jede noch so spezielle Situation. Bitte melden über unser Kontaktformular im Internet oder per Telefon.“ Eine neue Kollektion an Brautkleidern hat das HochzeitsHaus gerade geordert.

Seit Mitte Dezember wartet der Anproben-Raum im Brautausstattungsgeschäft „Weiße Träume“ in Grevesmühlen auf Bräute, ihre Mütter und Freundinnen. Denn ein Brautkleid anprobieren, weiß Ladeninhaberin Franziska Cengiz, „ist ein Event“. Quelle: Annett Meinke

Trotz allem Zuversicht

Anders als in Grevesmühlen kommt im Rostocker HochzeitsHaus auch der Bräutigam zu seinem Prinzen-Outfit. Festliche Moden für feierliche Events, wie Abiturbälle oder den extravaganten Opernbesuch, bietet das HochzeitsHaus auch an. Doch gerade Letzteres wird in Corona-Zeiten nun schon fast ein Jahr lang überhaupt nicht nachgefragt.

Bälle und große Feiern und auch Kultur fanden selbst zu Zeiten der Lockerungen im vergangenen Sommer nicht statt. Trotz allem blickt man im HochzeitsHaus mit Zuversicht in die Zukunft: „Wir schaffen das, gar keine Frage. Wir sind ein kleines gut strukturiertes Unternehmen.“

Genauso sieht das Franziska Cengiz in Grevesmühlen, die sich ebenfalls nicht unterkriegen lassen will. Auch sie bietet Kundinnen, für die es vielleicht nach dem Ende des Lockdowns eng werden sollte, an, gemeinsame Lösungen zu finden.

Wer jedoch heiratswillig ist und einfach nicht mehr warten kann oder will, bis es so weit ist, dass Brautausstatter wieder öffnen können, dem bleibt dann eben doch nur der Online-Handel, ohne eine professionelle, helfende Hand, ohne Beratung, ohne das angemessene Ritual-Gefühl. Vielleicht jedoch besser als nichts.

Oder vielleicht doch die Hochzeit verschieben? Manche ihre Kundinnen, sagt Cengiz, heiraten jetzt einfach nur auf dem Standesamt und feiern eine große Hochzeitsfeier mit vielen Gästen und in großer Robe dann, wenn die Pandemie ihren Griff endlich wieder lockert.

Von Annett Meinke