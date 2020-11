Grevesmühlen/Selmsdorf

Immer, wenn mit Baumaßnahmen in die Natur oder die Landschaft eingegriffen wird, müssen anderswo Ausgleichsflächen geschaffen werden. Das aktuellste Beispiel in Grevesmühlen ist das geplante Wohngebiet am ehemaligen Sägewerk in der Südstadt. Etwa 60 Grundstücke will die Stadt auf der zehn Hektar großen Fläche ermöglichen. Eine direkte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme wie zum Beispiel das Pflanzen von Bäumen gibt es dafür nicht. Stattdessen investierte die Stadt in sogenannte Ökopunkte, die sie in Güstrow käuflich erwarb.

Gerrit Uhle, selbstständiger Ingenieur und Stadtvertreter Quelle: Jana Franke

Mit Gerrit Uhle ( SPD) sitzt ein Fachmann in der Grevesmühlener Stadtvertretung, der sich als selbstständiger Ingenieur mit dem Thema bestens auskennt. Seine Fraktion stellte den Antrag, zu prüfen, ob im Stadtgebiet geeignete Grundstücke vorhanden sind, die für eine Ökokontierung verwendet werden können. „Die Ökopunkte der kontierten Flächen können am Ende für den Eigenbedarf verwendet oder auch verkauft werden“, erklärt Gerrit Uhle. Was kompliziert klingt, lässt sich einfach erklären:

Was ist ein Ökokonto ?

Auf dem sogenannten Ökokonto werden Naturschutzmaßnahmen gutgeschrieben, die später abgebucht werden, wenn Baumaßnahmen erfolgen, die in die Natur oder in die Landschaft eingreifen. Verbucht wird hierbei kein Geld, sondern ökologisches Guthaben. Das kann angespart werden ähnlich wie bei einem Sparbuch. Es ist nicht möglich, ins Minus zu gehen.

In der Praxis heißt das: Grevesmühlen könnte zum Beispiel Waldflächen, die wirtschaftlich nicht genutzt werden, ökokontieren und Punkte für weitere Baumaßnahmen nutzen – oder eben an andere veräußern und damit Geld machen.

Wie viele Punkte gibt es?

Die entsprechenden Punkte werden nach einem bestimmten System vergeben. „Die vorzunehmenden Naturschutzmaßnahmen können das 1- bis 5,5-fache ihres Flächenwertes erreichen“, erklärt Gerrit Uhle. Die Bewertung hänge vom Maßnahmetyp ab. „Sehr komplexe Renaturierungsmaßnahmen werden am höchsten bewertet. Außerdem gibt es Zuschläge, zum Beispiel durch Lage in Schutzgebieten, und Abschläge, zum Beispiel durch Lage in Siedlungsnähe.

Wie läuft es woanders?

Klassisch ökokontierte Flächen sind Streuobstwiesen und Teiche, die angelegt werden, oder Heckenpflanzungen. Das Aufwerten oder Schaffen von Wäldern ist ebenso möglich. Ein gutes Beispiel in der Region ist die Gemeinde Selmsdorf, die in den vergangenen Jahren, gerade auch durch die Wohngebiete, stark gewachsen ist. Für diese Baumaßnahmen ist ein ökologischer Ausgleich erfolgt.

Marcus Kreft, Bürgermeister der Gemeinde Selmsdorf Quelle: Dirk Hoffmann

„Es begann im Jahr 2012 mit der Anlage von insgesamt drei Streuobstwiesen an den Wohngebieten Flöhkamp und Tannenwald sowie im Ortsteils Teschow“, zählt Bürgermeister Marcus Kreft auf. Es folgten zahlreiche weitere Ökomaßnahmen, mit denen sich die Gemeinde fachlich von Gerrit Uhle betreuen lässt: zwei Obstbaumalleen unter anderem in Hof Selmsdorf nach Selmsdorf entlang des Landweges sowie eine Obstbaumallee hinter dem neuen Wohngebiet „Am Mühlenbruch“. „Die Pflanzung der zweiten Allee erfolgte zusammen mit Schülern unserer Grundschule. Ein tolles Projekt“, freut sich Kreft. Zudem sind drei Schafkoppeln angelegt worden, die nach einem speziellen Pflegeplan beweidet werden. Und: „Demnächst werden zwei große Maßnahmen unter anderem mit Magerrasenflächen und der Anlage eines Buchenwalds umgesetzt. Eine Waldfläche ist bereits ökokontiert worden“, so Kreft. Daneben plant die Gemeinde zusammen mit dem Land und dem Wasser-und Bodenverband Stepenitz-Maurine die Renaturierung des Selmsdorfer Grabens.

Lohnt sich das finanziell?

Das klingt nach viel Geld, das die Gemeinde einnimmt? Das Prinzip lohnt sich durchaus finanziell. „Mittlerweile ist der Verkauf der Ökopunkte eine nicht geringe zusätzliche Einnahmequelle für die Gemeinde“, gibt der Bürgermeister zu. Neben den Steuereinnahmen sei der Verkauf zu einer wichtigen Säule geworden, ebenso wie die Einnahmen aus dem Stromverkauf des gemeindeeigenen Solarparks. „Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass wir die Maßnahmen dauerhaft pflegen und unterhalten müssen.“

Die Gemeinde hat derzeit etwas mehr als 400 000 Ökopunkte zur Verfügung und verkauft sie derzeit im Durchschnitt für etwa vier bis 4,50 Euro pro Punkt.

Wer kauft die Punkte?

Die Ökopunkte werden in der Regel für gewerbliche Investitionen wie Baumaßnahmen in der näheren Umgebung nachgefragt, erklärt der Bürgermeister. „Die Nachfrage ist gut und stetig.“ Doch nicht alles wird zu Geld gemacht. „Einen Teil, unter anderem die neuen Maßnahmen für die Magerrasenflächen und den Wald, benötigt die Gemeinde allerdings für die eigenen Baumaßnahmen wie die Gewerbegebietserweiterung nahe Lauen.“

Was hat der normale Bürger davon?

Finanziell hat in der Tat nur derjenige etwas davon, der Ökopunkte verkauft. Das kann eine Stadt, eine Gemeinde, ein Landwirt oder auch eine Privatperson sein. Allerdings liegen beim Veräußerer der Punkte auch sämtliche Pflichten und er trägt die Kosten für die Durchführung, Herstellung und die künftige Pflege. Dennoch: Das Ökokonto nützt gleichermaßen der Gemeinde und der Natur.

„Das Schöne an den Ökomaßnahmen ist, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger an der Umsetzung erfreuen“, berichtet Marcus Kreft, der von vielen positiven Rückmeldungen spricht. „Ich habe den Eindruck, dass sich die Menschen genau dieses Gleichgewicht aus Bauen, Wachstum und Entwicklung auf der einen Seite und das aktive Kümmern um unsere Natur auf der anderen Seite wünschen. Mich macht das sehr zufrieden und ich freue mich immer über jede neue Idee, die in diesem Bereich entsteht.“

Wo gibt es noch frei verfügbare Ökokonten ?

Eine Liste ist auf der Internetseite www.kompensationsflächen-mv.de hinterlegt. Eine Vielzahl befindet sich an der Mecklenburgischen Seenplatte. MV-weit können Punkte aus Wäldern, Agrarlandschaften, Mooren und Auen sowie Binnengewässern erworben werden. Die jeweiligen Kontaktdaten sind dort hinterlegt.

Darunter ist auch eine Familie aus der Nähe von Grevesmühlen, die Ackerland in artenreiches Dauergrünland mit Extensivnutzung – also mit natürlicher Entwicklung – umgewandelt haben und Punkte veräußern.

Von Jana Franke