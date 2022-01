Grevesmühlen

Sie ist im Januar 100 Jahre alt geworden, die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen. Fast 100 Mitglieder zählt die Wehr in der ehemaligen Kreisstadt, die im vergangenen Jahr so viele Einsätze bewältigen musste, wie lange nicht. Wehrführer Steve Klemkow, 44 Jahre alt und

Wehrführer Steve Klemkow, 44 Quelle: Jana Franke

Familienvater, berichtet, wie schwer ist es, diese Aufgabe ehrenamtlich zu bewältigen.

OZ: Wie viele Einsätze hat die Grevesmühlener Feuerwehr 2021 bewältigt?

Steve Klemkow: 152 hatten wir. Das ist mehr als der Durchschnitt, der lag in den Jahren davor so zwischen 120 und 130.

Zur Galerie Ein Blick zurück ins Archiv der Feuerwehr mit Bildern von Ortschronist Eckart Redersborg

OZ: Warum waren es so viele im vergangenen Jahr?

Klemkow: Es waren viele alltägliche Einsätze dabei, zum Beispiel Hilfe für den Rettungsdienst, Rauchmelder, die ausgelöst wurden, oder Türöffnungen. Das hat zugenommen.

OZ: Türen öffnen, Rauchmelder kontrollieren. Wie nervig ist das für die Feuerwehrleute?

Klemkow: Natürlich nervt es irgendwann, wenn du auf dem Pieper siehst, dass wieder ein Rauchmelder ausgelöst hat. Aber wir hatten auch einige Einsätze, bei denen es wichtig war, dass wir rausgefahren sind. Weil Essen auf dem Herd angebrannt war oder ein Schwelbrand entstanden ist. Das gehört dazu. Lieber einmal öfter rausfahren als einmal zu wenig. Aber wenn nur die Batterien im Rauchmelder leer sind, dann ist das schon nervig.

An einem Unfall im Dezember 2021 auf der B 105 nahe der Deponie in Degtow waren zwei Fahrzeuge beteiligt, wie sich herausstellte, war der Unfallverursacher ein gesuchter Autodieb, der Unfallwagen war gestohlen. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

OZ: War der schwerste Einsatz im vergangenen Jahr?

Klemkow: Das war der Brand Anfang des Jahres in der Goethestraße. Dort mussten wir einen Toten aus dem Gebäude holen. Das hatte ich selbst so noch nicht erlebt, dass wir jemanden aus einem Haus bergen mussten.

Zur Galerie Großbrände, schwere Unfälle, Daueralarm in der Malzfabrik und im Pflegeheim, hier noch einmal ein (nicht vollständiger) Überblick über einige Einsätze der vergangenen Jahre

OZ: Wie geht die Feuerwehr damit um?

Klemkow: Viel darüber reden, das ist wichtig. Und wenn wir Hilfe brauchen, dann gibt es den Seelsorger. Wir machen das so, dass wir uns nach dem Einsatz zusammensetzen und erzählen, das hilft schon sehr.

OZ: 152 Einsätze, das heißt statistisch gesehen, dass die Feuerwehr dreimal pro Woche ausrückt. Was sagen die Familien der Einsatzkräfte dazu?

Klemkow: Meine Frau ist schon manchmal genervt. Denn wenn wir zum Beispiel mit der Familie am Sonnabend irgendwo unterwegs sind und dann geht der Pieper. Dann muss jeder entscheiden, wie er reagiert. Aber es kommt dann eben vor, dass die Familie ohne mich am Auto steht und umplanen muss.

100 Jahre Feuerwehr Im Januar 1922 wurde die Feuerwehr gegründet. Wer sich ein Bild von der Arbeit machen will, der kann sich das Stickerheft der Grevesmühlener Wehr kaufen. Im Rewe in der Klützer Straße gibt es das Heft, das mit 242 Aufklebern gefüllt werden kann, für fünf Euro. Darin enthalten sind alle Mitglieder, sämtliche Fahrzeuge und Unterstützer.

OZ: Das sorgt für Spannungen?

Klemkow: Natürlich gibt es auch mal kritische Worte, das gehört dazu. Denn die Einsätze sind das eine, dazu kommen die Lehrgänge, der normale Dienst in der Woche, die Ausrüstung muss gepflegt werden und vieles mehr.

Rettungskräfte bei einem Einsatz in der Bahnhofstraße in Grevesmühlen. Die Unterstützung beim Transport für den Rettungsdienst gehört auch zur Arbeit der Wehr. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

OZ: Wie viele Stunden opfert der Wehrführer in der Woche für das Ehrenamt?

Klemkow: Das ist schwer zu sagen. Es gibt Wochen, da ist wenig los. Bis auf die Einsätze und die Ausbildung, aber dann gibt es eben auch Zeiten, da überschlagen sich die Termine und die Einsätze. Bis zu zwölf Stunden pro Woche gehen da zusätzlich drauf.

OZ: Was gehört noch zur Aufgabe des Wehrführers?

Klemkow: Neben der Arbeit in der Wehr nehmen die Brandschutzbegehungen viel Zeit ein. Jede Schule, jeder Kindergarten und jeder Neubau, die sogenannten Schwerpunktobjekte müssen begutachtet werden. Da sind die jeweiligen Wehrführer dabei.

OZ: Sehr viele Feuerwehren haben eine lange Liste mit den Dingen, die an Ausrüstung fehlen. Wie lang ist die Liste in Grevesmühlen?

Klemkow: Die ist sehr kurz, was die Technik angeht, wir bekommen das, was wir brauchen. Da haben wir in Grevesmühlen mit der Stadt, die ja für uns zuständig ist, überhaupt keine Probleme, ganz im Gegenteil. Aber Personal ist ein Problem.

OZ: Nach meinem letzten Stand verfügt die Feuerwehr über fast 100 Mitglieder, davon 45 aktive Kameraden.

Klemkow: Die Zahl stimmt leider nicht mehr, das sind ein paar weniger geworden aus verschiedenen Gründen. Wir haben tagsüber inzwischen ein Problem, genügend Leute zur Verfügung zu haben. Mindestens 21 sollten es theoretisch sein, wenn wir gut sind, kommen wir auf 15. Das ist nicht gut. Es geht der Feuerwehr nicht anders als den Vereinen, du hast immer einen starken Kern, das sind die Leute, die immer da sind. Und es gibt die anderen, die eben nicht immer können.

OZ: Aber abmelden muss sich die Wehr nicht?

Klemkow: Nein, wir können alle Einsätze fahren. Aber wir sind personell an der Grenze, eigentlich schon drunter. Bei Großeinsätzen brauchen wir Unterstützung.

OZ: Die Stadt Grevesmühlen hat das Parken in der Innenstadt neu geregelt, ein Grund war, damit die Feuerwehr durch die Gassen kommt. Ist das so?

Klemkow: Es ist mehr Platz in der Innenstadt, aber es ist und bleibt eine Altstadt, die nicht für die Feuerwehr von heute gebaut wurde.

OZ: Es gibt ein paar Seitenstraßen wie den Bäckergang oder den Meyersgang, in den passt keine Feuerwehr. Wie löscht ihr dort?

Klemkow: Wenn es dort brennt, dann bleiben die Fahrzeuge auf der Hauptstraße stehen und dann werden die Leitungen zu Fuß verlegt. Das ist Knochenarbeit und nicht optimal, aber wir bekommen auch das hin.

OZ: Die Stadt Grevesmühlen hat zusammen mit den Amtsgemeinden ein neues Fahrzeug gekauft, das als Führungsfahrzeug zum Einsatz kommen soll. Ist das schon da?

Klemkow: Der ELW 1 (Einsatzleitwagen, Anm. d. Red.) ist im Bau. Eigentlich sollte er schon da sein, aber in der Tischlerfirma, die den Innenausbau gemacht hat, gab es Corona. Deshalb verzögert sich die Auslieferung um 14 Tage. Ende Januar, spätestens im Februar sollte er da sein.

OZ: Was ist da alles drin?

Klemkow: Das ist schon ein technisches Wunderwerk mit allem, was man sich wünschen kann. Zum Beispiel hat er ein spezielles Navigationsgerät extra für Rettungsfahrzeuge. Das zeigt tatsächlich den kürzesten Weg an, das führt auch durch Einbahnstraßen und sorgt dafür, dass wir schneller vor Ort sind.

OZ: Anfang Januar wurde die Feuerwehr 100 Jahre alt. Eine Feierstunden musste ausfallen aufgrund der Pandemie. Was ist jetzt geplant?

Klemkow: Wenn es alles klappt, dann wollen wir das im Mai nachholen, dann wird auch der Film gezeigt, den das Filmstudio über und mit uns gedreht hat. Wir sind wirklich gespannt. Was extrem gut läuft ist das Stickerheft, das im Rewe verkauft wird. Ich konnte zu Anfang mit der Idee, da bin ich ehrlich, nicht viel anfangen. Aber der Erfolg gibt uns Recht, das ist eine tolle Idee.

Von Michael Prochnow