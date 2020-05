Wie Schönberg die Befreiung von der Nazi-Diktatur erlebte

Schönberg

Seit vielen Jahren treffen sich Einwohner von Schönberg und Umgebung am sowjetischen Ehrenfriedhof, um der Befreiung vom Faschismus zu gedenken. Sie legen einen Kranz nieder. Diesmal kamen sie auf Einladung der Linken wegen eines besonderen Jubiläums. Der Tag der Befreiung jährte sich um 75. Mal. Am 8. Mai 1945 erklärten Oberbefehlshaber der Wehrmacht in Berlin-Karlshorst die bedingungslose Kapitulation.

Für die Menschen in Schönberg und umliegenden Dörfern war der Krieg fünf Tage vorher zu Ende. Am Morgen des 3. Mai 1945 erreichten US-amerikanische Truppen aus Richtung Ratzeburg kommend mit Panzern und Maschinengewehren die Stadt. Weitere Soldaten rückten von Rehna aus kommend nach.

Kommandant droht mit Bombenangriff auf Schönberg

Ihr Kommandant drohte mit einem Bombenangriff für den Fall, dass Schönberg nicht kampflos übergeben wird. Über Lautsprecher befahlen die Soldaten den Bürgern, t alle Waffen, Radios und Fotoapparate abzugeben. Zwangsarbeiter aus Polen und Frankreich feierten die Befreier.

Deutsche Soldaten wählten dagegen die „Rückzugsverteidigung“. Sie deponierten an Brücken in Schönberg Fliegerbomben, um sie vor dem weiteren Vorrücken der Amerikaner zu zünden. Doch Hauptmann Wilhelm Jahnke vereitelte den Plan. Dazu sollen ihn Schönberger bewegt haben. In einer 1969 erschienen Chronik der Stadt heißt es: „Antifaschistisch gesonnene Bürger, unter anderem Elli Tost, Wilhelm Wienk und Heinrich Stricker, haben es verstanden, den Kommandoführer der in Schönberg stationierten Landesschützen so zu beeinflussen, dass die Brückensprengungen verhindert werden konnten.“

Eine Stadt voller Flüchtlinge

Die damalige Kreisstadt war voller Flüchtlinge. Die Einwohnerzahl stieg innerhalb kurzer Zeit von 2900 auf über 5500. Wohnungen waren überfüllt. Sogar im Museum am Kirchplatz hausten Menschen. Sie missbrauchten Museumsgut als Brennholz. Typhus, Tuberkulose und Diphtherie verbreiteten sich in Schönberg. Schulen wurden zu Lazaretten umfunktioniert. Nazi-Landrat von Lingelsheim, Bürgermeister Heinrich Meyer und andere Kommunalpolitiker flohen in Richtung Westen.

Schauplatz der Übergabe Schönbergs an die US-Army: vor dem Ladendorfschen Haus am Markt. Quelle: Jürgen Lenz

Die US-Army verlangte, dass die Stadt offiziell an sie übergeben wird. Doch wer sollte diese Aufgabe übernehmen? Die höchsten Repräsentanten hatten Fersengeld gegeben. Schließlich erklärte sich Stadtrat Karl Flägel bereit. Die offizielle Übergabe erfolgte auf dem Marktplatz vor dem Ladendorfschen Haus. Auf dem Rathaus weht eine weiße Fahne.

Amerikaner helfen hochschwangerer Frau

Nöte mit einem anderen Ausgang hatte am 3. Mai 1945 eine schwangere Frau, die nach einer dramatischen Flucht mit ihren beiden Kindern schließlich Zuflucht in einem Bauernhof in Niendorf bei Schönberg fand. Dort wuchsen mit dem Herannahen alliierter Streitkräfte die Sorgen um die Niederkunft.

Ihre Tochter Johanne Bühler, geborene Schröder, hat die Geschehnisse für ihren Bruder Karl-Heinz festgehalten. Sie schreibt: „Es wurde strikte Ausgangssperre verhängt und wir rückten bei Frau Bahrs ängstlich zusammen. Am Abend bekam unsere Mutter – drei Wochen vor der Zeit – Wehen. Sie nahm die wenigen Babysachen und ging allein – es hatten sonst alle Todesangst, das Haus zu verlassen – zum Bürgermeister des Dorfes, in der Hoffnung, dass der ihr schon helfen und sie in eine Entbindungsstation nach Schönberg bringen werde.

Sie läutete also beim Bürgermeister an der Tür und stand plötzlich im grellen Scheinwerferlicht eines abgestellten amerikanischen Panzers. Der Bürgermeister hatte kein Fahrzeug zur Verfügung und verwies unsere Mutter an den Panzer-Kommandanten. Diesem deutete sie mit entsprechenden Gesten an, dass ihr ,Baby’ komme und dass ihr geholfen werden müsse. Dieser amerikanische Panzer-Kommandant zögerte nicht lange, kurbelte seinen Panzer an, hob zusammen mit seinen Soldaten unsere Mutter hinauf und kommandierte einen Schwarzen ab, um sie oben festzuhalten. ,Dieser Kamerad wird dich halten!’ sagte er. Unterwegs schon meinte sie niederzukommen, da die Wärme des Auspuffrohres, auf das man sie gesetzt hatte, die Wehen beschleunigte.

In den Vormittagsstunden des 3. Mai 1945 war die Stadt Schönberg den Amerikanern übergeben worden und ausgerechnet am Abend dieses Tages, wo sich alles in einem heillosen Durcheinander befand, suchte ein amerikanischer Panzer-Kommandant verzweifelt nach einem Platz, wo er eine auf seinem Panzer sitzende gebärende deutsche Frau abgeben könnte.

Nach längerer vergeblicher Suche und vielen Umfragen fuhr er am Gebäude des Landratsamtes des Kreises Schönberg vor, von dem es hieß, dass im Obergeschoss eine Hebamme zu finden sei und im Keller dieses Hauses eine notdürftige Entbindungs- beziehungsweise Krankenstation bestehe.

Unser Kommandant, sicher schon darüber beunruhigt, dass vielleicht er selbst Hebammendienste leisten müsste, polterte an die verschlossene Tür des Landratsamts, und als sich oben ein Fenster zögernd öffnete und ein Frauenkopf ängstlich auftauchte, zog er sein Maschinengewehr, zielte nach oben und rief: ,Komm runter oder ich schieße!’ Sehr schnell wurde die Tür unten geöffnet, eine zitternde Frau im Nachthemd nahm unsere Mutter – gestützt von amerikanischen Soldaten – in Empfang.“

Am frühen Morgen des 4. Mai 1945 wurde der Junge geboren, rot und verschrumpelt, aber für unsere Mutter warst Du das schönste Kind der Welt. Sie war sehr glücklich.

Schönberger schrieben ihre Erinnerungen auf

Über das Geschehen am 3. und 4. Mai 1945 gibt es keine Dokumente mehr, aber Erinnerungen von Zeitzeugen. 1959 veranlasste die Stadtverwaltung auf Initiative des Museumsleiters Erich Draeger eine Fragebogenaktion. Schönberger schrieben ihre Erinnerungen an den 3. Mai 1945 auf. Zu den Zeitzeugen gehörten Karl Koch, Rolf Schümann und Anna Draeger.

Überliefert ist auch: Die Amerikaner gaben die Verwaltung der Stadt in die Hände eines Mannes, der zur Zeit der Weimarer Republik 16 Jahre Bürgermeister in Schönberg war: Rechtsanwalt Carl Koch. Ende Mai 1945 lösten Briten und Schotten die Amerikaner ab. Sie zogen sich im Juli in Richtung Westen zurück und die Rote Armee marschierte in Schönberg ein. Als Kommandantur wählte sie das Krügersche Haus am Kalten Damm.

81 Gräber von Zwangsarbeitern und Rotarmisten Einzigartig in Nordwestmecklenburg: Das ist der Sowjetische Ehrenfriedhof in der früheren Kreisstadt Schönberg. Arbeiter legten ihn 1947 auf dem Schützenplatz an. Bestattet sind die sterblichen Überreste von Zwangsarbeitern und von Soldaten der Roten Armee, die im Frühjahr 1945 im Kampf um Berlin verwundet wurden und später im Kreis Schönberg starben. Bis auf einen Toten wurden alle aus anderen Orten nach Schönberg umgebettet. Eine drei Meter hohe Stele überragt die 81 Gräber. Die kyrillischen Worte der Inschrift bedeuten: „Ewiges Gedenken den Kämpfern der Sowjetmacht, die im Kampf um die Freiheit und Unabhängigkeit unserer sowjetischen Heimat gefallen sind.“ Der Friedhof war zur DDR-Zeit Schauplatz zahlreicher Gedenkveranstaltungen.

Auf die politische Gleichschaltung durch die Nazis folgte wenige Monate später die politische Gleichschaltung durch die Kommunistische Partei. Sie eröffnete am 22. Juli 1945 ihre Kreisgeschäftsstelle in Schönberg. Kreisvorsitzender war Ernst Puchmüller, nach dem später in Dassow ein Kulturhaus und die Schule benannt wurden. Am 24. März 1946 schlossen sich die Kreisorganisationen der KPD und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zusammen.

Die Delegierten trafen sich im Boyeschen Gesellschaftshaus in der August-Bebel-Straße. Die Genossen nannten es daraufhin „Haus der Einheit“. Später war es das „Konsum-Gesellschaftshaus.“

