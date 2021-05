Wie aus einem alten Lebensmittelladen in Grevesmühlen eine Galerie wurde

Grevesmühlen

Dorit Markwart, Jahrgang 1963, hat keine Angst davor, einmal in Rente zu gehen. Die Ur-Grevesmühlenerin – ihr Opa betrieb früher die Tischlerei Retzlaff in Wotenitz – weiß schon jetzt, was dann sein wird. „Auf keinen Fall Ruhestand, Rückzug in das Häusliche“, sagt sie. Im Gegenteil: Sie plant, dann noch mehr Zeit mit dem zu verbringen, was zu ihrer Leidenschaft wurde – das Malen.

Vor ein paar Jahren begann sie, ernsthaft darüber nachzudenken, was sie neben ihrer Arbeit in einer Grevesmühlener Arztpraxis, zum Ausgleich tun könnte. Etwas, das ihrer Sehnsucht nach kreativem Ausdruck entspricht. Der ihr, da ist sie sicher, schon von ihrem Opa in die Wiege gelegt wurde. Nicht von ungefähr hat sie sich als Künstlernamen den Kosenamen gewählt, mit dem ihr Opa sie rief – „Riten“.

Verschiedenes ausprobiert

Beruflich hat Dorit Markwart schon verschiedene Wege beschritten. Wie gern hätte sie in der DDR einen kunstgewerblichen Beruf erlernt, wäre Goldschmiedin geworden. Ein Wunsch, der sich nicht erfüllte. Unter anderem arbeitete sie als Floristin. Eine Arbeit, die ihr letztlich auch wegen des künstlerischen Anspruchs, der darin liegt, gefallen hat. Florale Einflüsse fließen heute, zumindest zum Teil, auch in ihr malerisches Schaffen ein.

Atelier und Galerie Das Atelier „HÖchen“ von Dorit Markwart (Riten) befindet sich in der Rehnaer Straße 2 in Grevesmühlen Kontakt zur Künstlerin: markwartdorit@gmail.com Webseite: www.galerie-riten.de

Irgendwann war Dorit Markwart beim Recherchieren im Internet auf ein besonderes Reiseangebot gestoßen. Ein Aufenthalt in einem kleinen Städtchen an der Nordsee, inklusive eines Malkurses für Anfänger. Dort begann sie, die Grundlagen der Malerei zu erlernen. Immer wieder bildet sie sich seitdem auf diesem Gebiet fort. „Es war und ist mir wichtig, immer wieder neue Techniken, den Umgang mit den verschiedensten Farben und Materialien zu erlernen.“

Die Grevesmühlener Malerin Dorit Markwart lässt sich nicht gerne in Schubladen zwängen. Sie malt, wie und was ihr die Inspiration eingibt. Quelle: Annett Meinke

Keine Lust auf Schublade

In Schubladen stecken lässt sich die Künstlerin ungern. Weder was die Motive angeht, noch die Art und Weise, wie sie arbeitet. Acrylfarben, Dispersionsfarben, Lackfarben. Auf Leinwand oder hochwertigem Büttenpapier. Sie erzählt, dass sie einmal jemand fragte, warum sie denn nicht mehr Motive von der Ostsee wähle? Das Meer, die Schiffe, typisches für die Region eben? Oder sich nicht in eine ganz bestimmten Richtung spezialisiere? „Das ist nicht meine Art, zu malen. Ich muss mit dem, wie und was ich tue, meiner Inspiration folgen. Ich will ganz frei arbeiten. Anders würde es mir keine Freude machen.“

Eine Bandbreite an Motiven findet sich an den Wänden ihrer kleinen Galerie. Porträts, Blumen, Akte, Landschaften. Die Galerie, die gleichzeitig ihr Atelier ist, hat sie erst vor einem Jahr in Grevesmühlen, an der Rehnaer Straße 2 eröffnet. „Das hier war in der DDR ein Lebensmittelladen, in dem ich selbst als Kind einkaufen gegangen bin.“

Der Ausbruch der Pandemie, sagt Dorit Markwart, hat ihr einerseits genügend Ruhe und Muße zum Arbeiten gebracht. Die Galerie, die sich im Erdgeschoss befindet, ist gleichzeitig Ritens Atelier. Andererseits fehlen der Publikumsverkehr und die Möglichkeiten, die Werke, die entstanden sind, in Vernissagen zu präsentieren. Auch „Kunst offen“ fällt in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge aus.

Wenn das Schild draußen auf dem Bürgersteig steht, arbeitet Dorit Markwart in ihrem Atelier im Erdgeschoss der Rehnaer Straße 2 in Grevesmühlen. Besucher und Besucherinnen sind willkommen. Quelle: Annett Meinke

Austausch mit Publikum fehlt

„Das ist besonders schade“, sagt die Grevesmühlener Künstlerin. Sie mag es, wenn Menschen kommen, ihr beim Malen über die Schultern schauen, sie fragen, auch nach ihren Techniken, den Farben, den Motiven. „Da ist ‚Kunst offen‘ immer ein schönes Format.“

Dorit Markwart wünscht sich, das sich vielleicht manchmal ein paar derjenigen, die an ihrem Atelier vorbeigehen, trauen, reinzuschauen. Genug Platz, um Sicherheitsabstände einzuhalten, ist in der Galerie. Vielleicht nimmt sich also demnächst einer der Vorbeigehenden mal ein Herz. Immer, wenn das Schild draußen vor der Tür steht, ist die Künstlerin auch da und arbeitet. Und freut sich eben über jedes Interesse an ihr und ihren Werken.

Von Annett Meinke