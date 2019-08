Grevesmühlen

Mit dem Fahrrad mal so richtig Gas geben, über Schanzen springen und Staub aufwirbeln. Was bei Erwachsenen für Kopfschütteln sorgt, steht bei Kindern und Jugendlichen derzeit hoch im Kurs. Nicht zuletzt, weil die Fahrradindustrie verstärkt auf Fahrräder beziehungsweise Bikes setzt, die ähnlich wie bei den Autos die SUV alles können – auf der Straße und im Gelände. Ein Funpark mit Schanzen, speziellen Bahnen und jeder Menge Platz könnte auf der ehemaligen Müllhalde

Planer Heimo Wittenburg stellte die Idee im Bauausschuss vor. Quelle: Michael Prochnow

hinter den Garage der Sandstraße in Grevesmühlen entstehen. Seit einigen Jahren gibt es schon Diskussionen, wie das Areal wieder hergerichtet werden könnte, durch das ein Bach fließt, der Vielbecker See und Ploggensee verbindet. Nun hat Planer Heimo Wittenburg aus Wölschendorf die Ideen für einen Funpark zu Papier gebracht und im Bauausschuss vorgestellt. Die Resonanz: positiv. „Ich bin wirklich begeistert“, kommentierte Christiane Münter (Fraktion grevesmühlen.jetzt) den Vorschlag. Auch im Umweltausschuss gab es breite Zustimmung für das Projekt, das nun von der Stadtverwaltung weiterverfolgt werden soll.

Worum geht es konkret in dem Funpark ?

Es geht im Grunde genommen darum, die Fläche zwischen den Garagenblöcken an der Sandstraße und dem Bach so herzurichten, dass dort mehrere Bahnen für Kinder und Jugendliche angelegt werden können, auf denen sie sich mit den Fahrrädern, den sogenannten Dirtbikes, austoben können. Gleichzeitig soll ein Fußweg um das Areal gebaut werden, dazu kommen Sitzmöglichkeiten und Grünanlagen. Insgesamt sind drei verschiedene Rundkurse geplant, wie Bauamtsleiter Holger Janke im Umweltausschuss erklärte. Die äußere und längste Bahn ist für Mountainbikes

Holger Janke, Bauamtsleiter: „Es gibt in anderen Städten bereits solche Anlagen, der Bedarf ist da und die Resonanz sehr gut.“ Quelle: Michael Prochnow

gedacht – mit kleinen Hügeln und einem überschaubaren Schwierigkeitsgrad. Weiter geht es mit einer weiteren etwas aufwendigeren Bahn, die größere Sprünge erlaubt. „Zentrum ist dann eine Asphaltbahn, die besondere Anforderungen stellt“, so Janke. „Es gibt in anderen Städten bereits solche Anlagen, der Bedarf ist da und die Resonanz sehr gut.“ Wie groß der Bedarf in Grevesmühlen sei, könne niemand genau sagen. „Wir haben an der Skaterbahn ein paar kleine Hügel, auf denen die Jugendlichen fahren. Das wird gut angenommen, aber die Sandhügel sind zu klein, das reicht nicht.“ Nach Fertigstellung soll das Areal so angelegt sein, dass von der Müllhalde nichts mehr zu sehen ist. Dazu soll Mutterboden aufgeschüttet und die Fläche begrünt werden.

Reichen 300 000 Euro für das Projekt?

„Und es geht darum, dass wir, wenn die Fläche fertig ist, so wenig Aufwand wie möglich damit haben“, betont Bürgermeister Lars Prahler. „Der Bauhof soll dort nicht ständig für Pflegemaßnahmen anrücken müssen.“

Die Planzeichnungen für den Funpark. Quelle: Michael Prochnow

Rund 300 000 Euro hat die Stadt für das Projekt bislang als Förderung in Aussicht, hieß es im Bauausschuss. Wie weit die Kommune mit diesem Geld kommt, wird sich rausstellen, wenn die Planungen vorangetrieben werden. Dass das passiert, darüber sind sich die Mitglieder der Ausschüsse einig. Planer Heimo Wittenburg brachte bei der Vorstellung des Projektes noch ein weiteres Argument ins Spiel. „Denkbar wäre es auch, wenn ein Verein den Betrieb der Anlage übernehmen könnte. In anderen Kommunen funktionieren solche Beispiele gut.“ Doch einen solchen Verein gibt es in Grevesmühlen (noch) nicht. Zwar sind etliche Jugendliche auf ihren Rädern unterwegs und nutzen beispielsweise die Skaterbahn am Ploggensee regelmäßig, doch sie sind nicht organisiert.

Wie schwierig es sich gestaltet, solch einen Verein aufzubauen und am Leben zu erhalten, wurde vor einigen Jahren in Klütz und Boltenhagen deutlich. Damals hatten sich etliche Jugendlichen zusammengefunden, die für eine Dirtbahn, wie solch ein Park umgangssprachlich heißt, bei den Kommunalpolitikern vorgesprochen hatten. Doch Bedenken aufgrund von Lärm und recht zähe Verhandlungen mit den Kommunen machten am Ende die Idee zunichte, bevor sie überhaupt eine Chance hatte, umgesetzt zu werden.

Thomas Weippert, Betreiber von Stock- und Steinbikes in Klütz, war schon damals eine treibende Kraft. „In Klütz und Boltenhagen hat es nicht geklappt. In Kalkhorst gibt es aber eine gut funktionierende Anlage“, sagt er. In die Grevesmühlener Planung ist der Dirtbike-Fan als Berater involviert.

Thomas Weippert Quelle: Archiv

„Was da geplant wird, finde ich ganz beachtlich“, sagt er. „Wenn das so umgesetzt wird, dann ist da auch richtig was los.“ Das Interesse der Jugendlichen am Fahrradfahren über Rampen und andere Hindernisse sei jedenfalls groß. „Ich habe in Klütz mit einem Angebot in der Ganztagsschule angefangen“, sagt Thomas Weippert. „Inzwischen sind aber auch ältere Jugendliche und Schüler vom Gymnasium dabei.“

Grevesmühlen habe zwar schon eine alte Dirtbahn am Poischower Weg – die so genannte Arschbacken Bahn. „Die stammt noch aus DDR-Zeiten und ist damals in Eigenregie gebaut worden“, weiß Weippert. „Das ist eine tolle Wintertrainingsstrecke, weil sie bei jedem Wetter trocken ist.“ Das liege unter anderem an der Form, die an zwei Pobacken erinnere.

Ein neuer, gut geplanter Fun Park wäre aus Thomas Weipperts Sicht ein großer Gewinn für Grevesmühlen und die Region.

Thomas Weippert in seiner Werkstatt mit einem der Spezialbikes. Quelle: OZBILD

Und so sieht es in anderen Bikeparks aus Richtige Bahnen für Mountainbiker und Dirt-Bahn-Fans gibt es im Norden nur wenige. Eine befindet sich in Bad Schwartau (wird vom VfL betrieben), in Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine Anlage in Neubrandenburg. Dort wurde eigens ein Verein gegründet, der die Anlage – Indoor und Outdoor übrigens – betreibt. Angeboten werden dort Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Von Michael Prochnow