Wie die Dassower von der Klimaschutz-Initiative ihrer Stadt profitieren

Die Einwohner von Dassow sollen von einer Klimaschutz-Initiative der Stadt profitieren. „Sie bekommen Anregungen, wie sie zum Klimaschutz beitragen können“, kündigt Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) auf Anfrage an. Die Einwohner würden auch Information über mögliche Zuschüsse bekommen – für den Bau oder die Sanierung von Häusern zum Beispiel.

Auf dem Weg zu einem klimafreundlichen Dassow wollen die Stadtvertreter möglichst viele Bürger mitnehmen. Annett Pahl erklärt: „Wir wollen eine große Beteiligung.“ Wird es, wie in Rehna, auch eine Einwohnerversammlung geben? „Das ist auf jeden Fall vorgesehen“, antwortet die Dassower Bürgermeisterin. Auch Arbeitsgruppen sollten gegründet werden.

Motto: „ Klimaschutz zuhause, jeder Beitrag zählt“

In Rehna gab es im vorigen Jahr vier Workshops: „ Klimaschutz zuhause, jeder Beitrag zählt“, „klimaneutrale Siedlungsentwicklung“, „lokale Lern- Bildungsangebote“ und „ Klimaschutz in Betrieben“. Ein Thema war, wie der Klimaschutz zuhause, in Unternehmen und kommunalen Einrichtungen nicht nur ökologisch sinnvoll gestaltet werden kann, sondern auch ökonomisch.

Dassow will aber nicht nur möglichst viele Einwohner auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Stadt mitnehmen. Annett Pahl erklärt: „Wir haben eine Vorbildwirkung.“ Auch deshalb macht sich Dassow ein erklärtes Ziel der Bundesregierung zu ihrem eigenen: den Ausstoß von Treibhausgasen zuhause, in Betrieben und in kommunalen Einrichtungen massiv verringern. Den ersten Schritt sind die Kommunalpolitiker mit einem einstimmigen Beschluss gegangen. Sie beauftragen die Bürgermeisterin, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Dassow ein Klimaschutzkonzept beantragen und beauftragen kann. Die Hoffnung der Stadtvertreter: „So können wir in Dassow unbekannte Klimaschutz-Potenziale erschließen und Klimaschutz und Klimaanpassung noch effektiver und aktiver als bisher voranbringen.“

Dassow hofft auf Zuschüsse von Bund und Land

Die Kommunalpolitiker in Dassow setzen „auf eine optimale Förderung durch Bund und/oder Land.“ Sie sehen gute Chancen, denn: „Da sich sowohl der Bund, das Land und der Landkreis hohe Ziele im Klimaschutz gesteckt haben, wird die Konzepterarbeitung weitreichend gefördert, was eine zügige Inangriffnahme nahelegt.“

Wer das Konzept erstellen wird, steht noch nicht fest. Die Bürgermeisterin sagt: „Es gibt einschlägige Unternehmen.“ Im Dassower Ausschuss für Ausschuss für Mobilität, Ordnung, Klimaschutz und Wirtschaft informierte ein Mitarbeiter der Wismarer Trigenius GmbH über Klimaschutz als Bestandteil der Stadtentwicklung. Die Firma war bereits in Boltenhagen, Plüschow und Wismar tätig. Ihr Mitarbeiter André Schmidt stellte in Dassow zahlreiche Klimaschutzprojekte von Kommunen, Betriebe und Einwohnern von Mecklenburg-Vorpommern vor.

Fotovoltaikanlagen produzieren grünen Strom auf einer Schule in Sassnitz. So plant es auch Dassow. Quelle: Maik Trettin

Der Ausschussvorsitzende Sören Fenner (Grüne) sagt, das Konzept sei sehr sinnvoll und wichtig – nicht nur für die Stadt, sondern auch für die Bürger. Gerd Matzke ( SPD) meint: „Es st ein Thema, das Dringlichkeit hat.“ Eine wichtige Frage sei: „Wie kann man mit wenig Aufwand die größte Wirkung erzielen?“ Um die Frage beantworten zu können, brauche Dassow die Unterstützung von Fachleuten. Das Konzept wird rund 50 000 Euro kosten. Erhoffter Zuschuss: 75 Prozent.

Klimaschutz zuhause und unterwegs Zehn Tipps können dazu beitragen, zuhause und unterwegs das Klima zu schützen. 1. Ökostrom beziehen. Das führt nach Angaben der Umweltschutzorganisation Greenpeace bei einem Vierpersonenhaushalt zu einer Einsparung von bis zu 1,9 Tonnen CO2 pro Jahr. 2. Mit Fahrrad, Bus oder Bahn zur Arbeit fahren. 3. Weniger Fleisch essen. Die Produktion pflanzlicher Lebensmittel verbraucht in der Regel viel weniger CO2. 4. Auf Flugreisen verzichten. 5. Regionale Lebensmittel kaufen. Das vermeidet Transportwege. 6. Heizung etwa herunterdrehen. Ein Gramm bringt laut Greenpeace rund 350 Kilogramm CO2-Ersparnis. 7. Nur mit vollen Waschmaschinen waschen und die Temperatur, wenn möglich, reduzieren. 8. Nur energieeffiziente Technik kaufen. 9, Geräte ausschalten anstatt auf Standby zu lassen 10. Beleuchtung auf stromsparende LED-Technik umstellen.

Annett Pahl sagt: „Wir haben schon einiges gemacht.“ In den vergangenen Jahren hat die Stadt zahlreiche Straßenlaternen um LED-Technik umgestellt. Die neuen Lampen verbrauchen viel weniger Strom als die alten.

Ein anderes Vorhaben von Dassow ist noch nicht Wirklichkeit, nach Auskunft der Bürgermeisterin geplant: eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Schule. Annett Pahl sagt: „Es ist ein Vorteil für die Schule.“ Strom braucht sie vor allem tagsüber, also dann, wenn die Anlage ihn produziert. In Arbeit ist nach Angaben der Bürgermeisterin ein energetisches Konzept für die stadteigene Dornbuschhalle.

Von Jürgen Lenz