Börzow

Er selbst sei gar nicht wichtig. Diesen Satz sagt Winfried Schulze (68) mehrfach auf dem Spaziergang hin zur „Dicken“. So nennt er die ungefähr 350 bis 400 Jahre alte Eiche, die im Törber Holz unweit von Börzow steht, liebevoll und gleichzeitig mit Respekt.

Die vollkommen intakte und gerade gewachsene Eiche mit ihrer hoch angesetzten Krone und dem beuligen Stamm liegt Schulze am Herzen. Genauso wie ihre über 600 Jahre alte im Jahr 1962 vom Sturm gefällte Freundin ganz in der Nähe. Beide Eichen findet man im Internet erwähnt, auf Seiten von Baumkundlern, wenn man den Begriff „Törber Eiche“ eingibt.

Nicht ganz so unbedeutend

Neben so einem alten riesigen Baum, sagt Winfried Schulze, spüre man, wie klein und unbedeutend man als Mensch doch sei. Das stimmt in gewisser Hinsicht – und dennoch, unbedeutend ist das, was Winfried Schulze und andere Menschen für die Eichen im Törber Holz tun, nicht.

Die Törber Eiche „Die Dicke“ ist komplett stabil, 350 bis circa 400 Jahre alt, nach Schätzung von Baumexperten. Unweit befinden sich die Überreste der alten Törber Eiche, die über 600 Jahre alt war und im Jahr 1962 in einem Sturm fiel. Quelle: Annett Meinke

Einerseits geht es darum, „die Dicke“ zu erhalten, ihr den bestmöglichen Schutz zu gewähren. Andererseits wollen der pensionierte Lehrer und seine Freunde besonders die Einheimischen für die Naturschätze der Region sensibilisieren. „Wir wollen keinen Massentourismus zu den Eichen. Darum geht es nicht“, sagt Schulze. „Es geht darum, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es angemessen ist, respektvoll mit dem Wald und so alten Bäumen umgehen. Auch Kinder und Jugendliche.“

„Die Dicke“ als Treffpunkt für Einheimische

Winfried Schulze wünscht sich, dass „die Dicke“ das wird, was die alte gefallene Eiche in ihrer Nähe einmal war. Ein Baum mit lokaler Bedeutung, an dem sich Einheimische treffen, an Ostern oder Pfingsten, um die Natur oder auch ihre ganz persönlichen Feste auf besondere Weise zu feiern.

Am 5. Juni plant Schulze – wenn die Pandemie es zulässt – so eine angemessene Begegnung an „der Dicken“. Mit einem „Himbeerwässerchen“ vielleicht. Doch um „ein Besäufnis“, sagt er, geht es dabei nicht. In den vergangenen Jahren hat Winfried Schulze manchmal Radtouren mit Einheimischen zu den beiden Eichen unternommen.

Dass „die Dicke“ es tatsächlich schafft, das Alter ihrer gefallenen Freundin zu erreichen oder sogar noch bis zu 1000 Jahre alt zu werden – was für Eichen durchaus möglich ist –, ist nicht unwahrscheinlich. Die Bedingungen, die „die Dicke“ im Törber Holz jetzt hat, sind um einiges besser als noch vor ein paar Jahren.

Winfried Schulze hat viel Liebe und Respekt für „die Dicke“ – die Törber Eiche im Törber Holz bei Börzow, circa 350 bis 400 Jahre alt. Quelle: Annett Meinke

1000 Jahre sind schon angepeilt

„Die Dicke“ war, vor den trockenen Sommern der Jahre 2019/20, von hohen Fichten umgeben. Konkurrenten um Wasser und Sonnenlicht. Das Forstamt Grevesmühlen, das Schulze und seine Mitstreiter in ihrem Engagement für den Schutz und die Anerkennung des Wertes der Törber Eichen für die heimatliche Natur, unterstützt, hat die von Wassermangel und Käfern geschädigten Fichten entnommen.

Das sichert der Eiche nun nicht nur mehr Ressourcen, es hat sie innerhalb des Waldes auch viel besser sichtbar als früher gemacht.

Berliner haben für alles Spitznamen

Entdeckt wurde „die Dicke“ vor ein paar Jahren von einem Freund von Winfried Schulze. „Mein guter Freund Walter Strack kommt mit seiner Frau Claudia immer wieder hierher und unternimmt dann ausgedehnte Radtouren. Dabei hat er ‚die Dicke‘ dann gefunden. Damals noch versteckt unter all den anderen Bäumen“, erzählt Schulze.

Strack und er kennen sich aus Berlin. Schulze stammt von dort. Was man seinem Dialekt immer noch klar anhört. Obwohl er seit Anfang der 1990er Jahre in Mecklenburg lebt und sich inzwischen als einer von hier betrachtet – und auch so betrachtet wird. Der Dialekt gehört zu ihm. Aufgewachsen ist Winfried Schulze in Berlin-Friedenau. Auch in Berlin-Charlottenburg hat er lange gelebt, bevor er durch die Welt zog und mit seiner Familie nach Börzow kam.

Berliner sind dafür bekannt, für fast alles Spitznamen zu finden, die ein kleines bisschen schnoddrig und gleichzeitig herzlich klingen. Die Siegessäule in Berlin ist die „Gold-Else“, wie fast jeder weiß, und die neu entdeckte Eiche im Törber Holz ist nun „die Dicke“.

Heimat bedeutet Verantwortung

Mit diesem Namen steht sie auch auf den Tafeln, die die beiden Naturpfade ausweisen, die zu den Eichen führen. Schulze und Strack haben die Tafeln und die Markierungen der Pfade anfertigen lassen. Mit Unterstützung des Kulturvereins von Börzow, vor allen Dingen aber mit ganz viel Eigeninitiative. „Wir haben schon Stunde um Stunde hier im Wald verbracht“, sagt Schulze.

Nach der Abnahme der Fichten um die Eiche herum musste das Areal ein wenig aufgeräumt werden. Die Naturpfade müssen im Frühjahr und Sommer so gepflegt werden, dass sie nicht wieder komplett zuwuchern. Eine kleine Bank wurde an einem Weiher in der Nähe der Eiche aufgestellt, ein Findling platziert, kleine Brücken über feuchte, sumpfige Gebiete gelegt.

Tag des Baumes Der internationale Tag des Baumes geht auf Aktivitäten des amerikanischen Politikers Julius Sterling Morton zurück. 1872 beantragte er bei der Regierung von Nebraska die Arbor Day Resolution, die binnen zwanzig Jahren in allen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten angenommen wurde. Am ersten Arbor Day wurden in Nebraska mehr als eine Million Bäume gepflanzt. Ursprünglich am 10. April, später am 22. April (Mortons Geburtstag), heute in den USA am letzten Freitag im April werden seither Bäume gepflanzt. Der Tag des Baumes wird jedes Jahr im April mit Feierstunden begangen und soll die Bedeutung des Waldes für den Menschen und die Wirtschaft im Bewusstsein halten. Der Tag des Baumes wurde am 27. November 1951 von den Vereinten Nationen beschlossen. Der deutsche „Tag des Baumes“ wurde erstmals am 25. April 1952 begangen. Bundespräsident Theodor Heuss und der Präsident der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Bundesminister Robert Lehr, pflanzten im Bonner Hofgarten einen Ahorn. In Deutschland wirbt der Naturschutzbund Deutschland am Tag des Waldes für seine Aktion „Wald-Pate“, um die Urwälder und die urwaldnahen Relikte in Deutschland zu schützen. (Quelle: wikipedia)

Jetzt, wo der Frühling mit aller Macht ins Land zieht, die ersten Bäume auch im Törber Holz bereits knospen, wird sich der Wald schon bald in seiner blühendsten Form zeigen. Dass es Menschen zur „Dicken“ und ihrer gefallenen Freundin zieht, die die Natur wirklich achten und nichts im Wald an Müll hinterlassen, ist die Hoffnung. Denn Heimat und Heimatschutz bedeutet vor allen Dingen eines: Verantwortung.

Wer „die Dicke“ besuchen will, fährt aus Börzow raus, Richtung Bonnhagen, durch Bonnhagen hindurch, immer geradeaus bis auf einen Sandweg, der ins Törber Holz führt. Links führt ein Weg in den Wald, direkt zur „Dicken“ hin. Optimal ist ein Ausflug mit dem Fahrrad – nicht nur der Umwelt wegen, auch weil das Parken direkt auf dem Waldweg nicht wirklich angesagt ist.

Von Annett Meinke