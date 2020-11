Wie ein Mecklenburger den US-Präsident wählt – und wen 

Lüdersdorf

Jeremy Tygielski ist in zwei Staaten zu Hause. Der 43-jährige Lüdersdorfer sagt: „Obwohl ich hier wohne, bin ich trotzdem ein stolzer Amerikaner.“ Weil er wie viele US-Bürger im Ausland eng mit seinem Herkunftsland verbunden bleibt, ist es für ihn eine Pflicht und Selbstverständlichkeit, bei der Wahl des Präsidenten und des Kongresses am 3. November seine Stimme abzugeben.

Er sagt: „Um eine Demokratie wirklich voranzubringen, muss jeder partizipieren. Wir müssen etwas machen.“ Deshalb sei es wichtig, an der Wahl teilzunehmen.

Jeremy Tygielski erklärt: „Eine Demokratie funktioniert nur, wenn die Menschen mitmachen.“ Darin sehe er eine Verantwortung, erklärt der Bürger der USA. Er lacht, als er sagt: „Sonst darf man nicht meckern.“

Online bei Wahlbehörde in Michigan registriert

Die Wahl ist nicht zu Jeremy Tygielski gekommen, sondern Jeremy Tygielski zur Wahl. Er musste selbst aktiv werden, um am 3. November seine Stimme abgeben zu können. Amerikaner im Ausland bekommen ihre Wahlunterlagen nicht automatisch. Sie werden von keiner Behörde angeschrieben, sondern müssen sich registrieren. Der Lüdersdorfer hat das online bei der Wahlbehörde im US-Bundesstaat Michigan erledigt. Von dort stammt er und dort ist er bei seiner Mutter gemeldet.

Jeremy Tygielski berichtet: „Ich habe dann per E-Mail die Unterlagen bekommen.“ Der Lüdersdorfer druckte sie aus, machte die notwendigen Angaben, unterschrieb, dass er die Blätter persönlich ausgefüllt hat und machte sein Kreuz bei einem Präsidentschaftskandidaten. Die Unterlagen steckte er in ein Kuvert. „Dann habe ich den Brief zur Post gebracht“, erläutert er.

Älteste Demokratie der Welt Im Jahr 1776 gegründet, sind die Vereinigten Staaten von Amerika heute das älteste durchgehend demokratisch geführte Land. Auf Platz zwei folgt mit deutlichem Abstand die Schweiz. Dort gilt seit 1848 das Prinzip der Volksherrschaft. Auf den weiteren Plätzen: Neuseeland und Kanada vor dem Vereinigten Königreich, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden.

Erfreut war Jeremy Tygielski, als er später eine E-Mail bekam: Die Unterlagen sind angekommen. Er findet den Service der Wahlbehörde in Michigan beruhigend. Selbstverständlich ist eine Bestätigungsmail offenbar nicht überall in den USA. Der Lüdersdorfer weiß von zwei Amerikanern, die nicht weit weg wohnen und keine Rückmeldung aus den Vereinigten Staaten bekamen.

„Ich habe Joe Biden gewählt“

Welchem Präsidentschaftskandidaten hat er seine Stimme gegeben? „Ich habe Joe Biden gewählt“, antwortet der Wahl-Lüdersdorfer. Warum? „Meine persönliche Meinung ist: Wir fahren in die falsche Richtung im Moment.“ Leider gebe es seit 20 Jahren einen zunehmenden Trend der Polarisierung. Jeremy Tygielski hofft, dass sich das ändert – und das Kamala Harris als zukünftige Vizepräsidentin der USA etwas bewegen kann.

Mit welchem Sieger rechnet Jeremy Tygielski? Er antwortet: „Es ist schwer zu sagen.“ Der Lüdersdorfer denkt wie viele US-Amerikaner, dass es viel Streit geben wird, falls die Entscheidung knapp ausfällt.

Jeremy Tygielski kam ursprünglich wegen der Arbeit nach Deutschland. In Lüdersdorf wohnt der Betriebswirtschaftler seit 2008. Er sagt: „Die Landschaft ist hier so ähnlich wie in meiner Heimat.“ Mit seiner Frau und zwei Kindern lebe er auf dem Land, aber auch nahe der Stadt.

In der Grundschule in Herrnburg engagiert er sich als Elternratsvorsitzender. In Schwerin arbeitet er für ein Unternehmen, das Sicherheitsbeleuchtung für Offshore-Windkraftanlagen produziert.

