Wie eine Firma aus Dassow beim Bundesliga-Start in Corona-Zeiten hilft

Dassow

Beim Raumausstatter Krause in Dassow ( Nordwestmecklenburg) werden derzeit Schienen zugesägt, PVC-Folien auf die richtige Größe zugeschnitten und Aufhängesysteme angefertigt. „Spätestens Dienstag müssen die per Express rausgeschickt werden, damit rechtzeitig zum Bundesligastart alles fertig ist“, sagt Junior-Geschäftsführer David Krause.

Dass eine Übertragung der Bundesliga ab dem 15. Mai wieder möglich ist, ist auch dem kleinen mecklenburgischen Unternehmen zu verdanken: Um die Hygienestandards der Deutschen Fußballliga ( DFL) zu erfüllen, werden in den Übertragungswagen Trennwände angebracht. „Der Vorteil dieser Wände ist, dass sie flexibel sind. Sie können leicht ein- und ausgehängt werden und lassen sich zusammenrollen“, sagt Krause. „Außerdem lassen sie sich in verschiedenen Größen anfertigen.“

David Krause (l.) und Thomas Wiese stellen mit ihrer Dassower Firma Trennwände für die Übertragungswagen der Bundesliga her. Quelle: privat

Aufträge etwas zurückgegangen

Der Junior-Chef ist stolz, auch ein bisschen zum Neustart der Bundesliga beisteuern zu können. „Und für unser Unternehmen ist es auch gut, dass wir nun Aufträge in diese Richtung bekommen haben“, sagt er. „Ansonsten beschäftigen wir uns mit Gardinen, Sonnenschutz, Polstern, Markisen und Rollläden. Aber das ist durch Corona jetzt auch weniger geworden.“ 36 dieser Wände wurden bereits hergestellt.

Sechs Produktionsfirmen kümmern sich um die Übertragung der Fußballspiele. Eine von ihnen ist die Firma Triofilm TV mit Sitz in Düsseldorf und Hamburg. „Ich hatte vor einigen Jahren wegen eines privaten Auftrages mit Herrn Krause zu tun“, erklärt Geschäftsführer Uwe Beier, der in Boltenhagen zudem die Produktionsfirma „ostsee-live.tv“ leitet. „So hat sich unsere Zusammenarbeit im Laufe der Jahre entwickelt. Herr Krause hat sich bereits um die Innenausstattung unserer Wagen in Düsseldorf und Hamburg gekümmert.“

„Das ist unsere Rettung“

Dass die Fußball-Bundesliga nun bald wieder ausgestrahlt werden kann, bezeichnet der Boltenhagener als Rettung für die sechs Produktionsfirmen. „Wir haben unter anderem hohe Leasing-Gebühren zu bezahlen. Wenn wir noch länger nicht hätten weiterarbeiten können, dann hätte es die Hälfte von uns bald nicht mehr gegeben.“

Zusammen mit dem Dassower Unternehmen habe der Geschäftsführer ein Konzept erarbeitet und Prototypen für die Trennwände erstellt. „Außerdem sitzen jetzt nur noch 15 statt 30 Mitarbeiter im Übertragungswagen. So können wir auch die Abstände einhalten“, erklärt er.

Firma hofft auf weitere Aufträge

Auch die Kölner Firma Livecast GmbH hat diese Trennwände bei den Dassowern bestellt. „Das freut uns sehr. Wir hoffen, dass auch andere Branchen auf uns zukommen. Trennwände können ja vielfältig eingesetzt werden“, sagt Juniorchef Krause.

Von Katharina Ahlers