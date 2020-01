Warnow

Dass es in Warnow keine tiefergelegten Sportwagen gibt, hat einen einfachen Grund. Die Fahrzeuge hätten auf der 1,8 Kilometer langen Dorfstraße nicht den Hauch einer Chance, heil durch den Ort zu kommen. Nicht nur, dass sich die Fahrbahn in der Mitte mehrere Zentimeter aufwölbt, die Bankette zieren knöcheltiefe Löcher, die Lücken im Pflaster schluckt selbst das beste Fahrwerk nur mit Mühe. Bei Gegenverkehr muss mindestens ein Fahrzeug anhalten. Für Busse, Traktoren und Lastwagen ist nur in eine Richtung Platz. Und das größte Problem: Das bleibt noch eine Weile so.

Sanierung erneut verschoben – Zeitraum unbekannt

Denn der Landkreis, der Eigentümer und Träger der als Kreisstraße deklarierten Dorfdurchfahrt ist, hatte die Sanierung zwar schon etliche Male im Haushalt eingeplant,

musste das Vorhaben aber immer wieder verschieben. So auch jetzt. „Leider kann zurzeit noch kein konkreter Baubeginn festgelegt werden, weil zuerst im Planfeststellungsverfahren zahlreiche Einwendungen bearbeitet werden müssen“, heißt es dazu aus der Kreisverwaltung. Landrätin Kerstin Weiss: „Es gibt immer wieder Straßenbauprojekte, die mit besonderen Schwierigkeiten und Herausforderungen verbunden sind. Gerade erst haben wir nach langer, intensiver Arbeit die Sanierung der Brücke Cramon auf den Weg gebracht und sind froh über diesen Erfolg. Die Kreisstraße 18 in der Ortsdurchfahrt Warnow rückt bei uns jetzt ganz oben auf die Agenda. Auch hier gilt es, viele Interessen zu berücksichtigen und noch eine ganz Reihe Probleme aus dem Weg zu räumen. Dabei müssen Fristen und Verfahrensvorschriften natürlich eingehalten werden.“

Genau diese bürokratischen Hürden lassen Warnows Bürgermeister Lothar Kacprzyk allmählich resignieren. „Langsam glaube ich nicht mehr daran, dass unsere Straße jemals saniert wird.“ Seit den 1990-er Jahren fordern die Einwohner und die Gemeindevertreter eine neue Straße, vier Landräte haben sich schon mit dem Thema befasst. „Wenn es so weitergeht, schaffen wir auch noch den Fünften“, merkt der Bürgermeister sarkastisch an. Doch eigentlich ist ihm nicht zum Lachen zumute. Denn die Verzögerungen der Sanierung hängen vor allem

mit dem Streit im Dorf zusammen, der seit Jahren einen Keil durch die Gemeinde treibt. Während die einen, laut Lothar Kacprzyk ist das die große Mehrheit, die neue Straße fordert und dafür auch das Fällen der Alleebäume samt Neupflanzug in Kauf nimmt, kämpft die andere Seite vehement gegen die geplante Abholzung der bis zu 80 Jahre alten Bäume. Mehrere Gutachter haben inzwischen die Bäume abgeklopft, die Wurzeln ausgebuddelt und ihre Expertisen zu Papier gebracht. Das Ergebnis: Ein Teil der Bäume ist schwer geschädigt, andere hätten noch ein paar Jahre vor sich.

Dieser Spielraum öffnet den rechtlichen Möglichkeiten Tür und Tor. Was dazu führte, dass im Rahmen der jüngsten Auslegung der Planung 66 Eingaben und Stellungnahmen durch den Landkreis bearbeitet werden mussten. „Dabei forderten Umweltverbände, eine Bürgerinitiative und eine Privateinwendung eine Bauvariante, die zwischen den vorhandenen Bäumen verlaufen sollte – dies zog in 2019 weitere umfangreiche Untersuchungen an Bäumen und Wurzelwerk und schließlich die Planung einer baumschonenden Variante nach sich“, teilt der Landkreis mit.

„Wir lassen uns hier von einer Minderheit vorführen“, macht der Bürgermeister seinem Ärger Luft. „Und das seit Jahren. Jedesmal, wenn wir kurz davor sind, dass es losgehen könnte, kommt eine neue Idee.“ Dabei seien die Argumente seit fünf Jahren ausgetauscht.

Den Einwohner geht es nicht nur um bessere Straßenverhältnisse, es geht noch um ein paar andere Dinge. Denn die Straße ist so schmal, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge, Lastwagen und Busse bei Gegenverkehr kaum durchkommen. „Und wenn die Straße gemacht werden würde, dann könnten wir endlich eine richtige Regentwässerung bauen. Und Warnow würde eine Gasleitung bekommen.“ Denn die gibt es bislang nicht. Die Häuser im Ort haben entweder Gas- oder Öltanks. Internet gibt es übrigens auch nur in begrenztem Maße. Denn Warnow ist nicht nur in Sachen Straßenbau ins Hintertreffen geraten. Bei der Breitbandförderung in Nordwestmecklenburg musste Lothar Kacprzyk tatenlos mit ansehen, wie die Wemacom die Glasfaserleitungen durch seinen Ort verlegten – ohne ein einziges Haus anzuschließen. „Wir haben durch die Telekom zu hohe Übertragungsraten, dadurch sind wir nicht in der Förderung.“ Nur die Autowerkstatt an der Straße nach Groß Walmstorf hat Glück, sie bekommt einen Highspeed-Anschluss. Bössow, Gantenbeck und Großenhof, die nördlichen Ortsteile von Warnow übrigens auch. Nur das Dorf selbst und Thorstorf sind durchs weltweite Fördernetz gefallen. „Meine Pferdekoppel könnte einen Anschluss bekommen, hat man mir gesagt“, so der Bürgermeister. „Aber ich habe verzichtet.“

