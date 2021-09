„Wie zufrieden seid ihr in Klütz?“ – Studierende befragen Bürger

Klütz

„Wie möchten wir in Klütz in Zukunft zusammenleben?“ Das möchte der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Umwelt der Stadt Klütz gern von seinen Bürgern wissen. „Wie bekommt man die Klützer hinter dem Ofen hervor, um sich vor dem Ofen zusammenzusetzen?“, formuliert es Ausschussmitglied Hannes Palm.

Darum haben die Stadtvertreter fünf Studentinnen und Studenten des Studiengangs Naturschutz- und Landnutzungsplanung aus Neubrandenburg mit ihrem Professor in die Schlossstadt eingeladen, um einen repräsentativen Querschnitt der Klützer zu fragen: „Wie zufrieden seid ihr mit den Lebensverhältnissen in Klütz und was wünscht ihr euch für die Zukunft?“

Bürgermeister Mevius führt die Studentinnen Lydia Mundt und Annemarie Winkel mit ihrem Professor Peter Dehne durch Klütz und Umgebung Quelle: Annabelle von Bernstorff

Es fehlt ein Ort für das Miteinander

Bei den Interviews setzen die Studenten auf Qualität statt Masse. Junge Familien, Alteingesessene, Zugezogene, Schüler und Senioren wurden befragt. Außerdem sprachen sie mit den Vereinen und der Interessengemeinschaft Wohlenberg Oberhof. In drei Punkten seien sich alle Befragten einig gewesen, resümiert Tourismusmanager Moritz Kirczek: 1. „Die Klützer sind unglaublich stolz auf ihre Stadt und die Ortsteile und leben gern hier.“ 2. „Gesund und sanft soll sich der Tourismus entwickeln.“ 3. „Es fehlt ein Ort für das Miteinander und die Kommunikation untereinander muss besser werden.“

Die Klützer Jugend fühlt sich alleingelassen

Während die meisten Erwachsenen sehr zufrieden mit ihrem Leben sind, klagen die Jugendlichen, es brauche dringend einen Rückzugsort, wo man „trocken und stabil sitzen kann, ohne jemanden zu stören.“ Der Jugendclub „BAX“ ist eher ein Treffpunkt für die Jüngeren, nicht für die 15- bis 18-Jährigen. Deren Wünsche: ein mobiles Kino, ein Drogeriemarkt, ein Skatepark, Bars, besseres Internet und ein Mädchenfußballverein.

Aber auch eine „Auffangstation für Kinder mit Drogen- oder Alkoholproblemen“. Von randalierenden und vandalierenden Jugendlichen wird berichtet. „Die Klützer Jugend fühlt sich alleingelassen“, resümieren die Studenten „sie wünscht sich Unterstützung von der Gemeinde, wie auch von ihren Mitmenschen.“

Wir denken intensiv über eine Lösung nach

Tatsächlich mangelt es bei 20 Vereinen im Ort nicht an Veranstaltungen, doch sind die wenigsten generationsübergreifend interessant. Ein drängendes Problem sehen zudem einige im schlechten Zustand des sogenannten „weißen Haus“, in dem viele der Vereinsaktivitäten stattfinden. Es ist in Privatbesitz, sanierungsbedürftig und die Stadt hat kein Geld für ein alternatives Gebäude. „Wir denken intensiv über eine Lösung nach“, versichert Bürgermeister Jürgen Mevius.

Vertreter der Vereine in Klütz sprechen mit den Studenten über ihre Wünsche Quelle: Hannes Palm

Hier kocht jeder sein eigenes Süppchen

Auf „bessere Kommunikation“ hoffen die Klützer aller Altersklassen. „Hier kocht jeder sein eigenes Süppchen“, stellen Konni Patinowsky und Loritta Preuschoff vom Kaufmannsladen fest und wünschen sich, dass auch mal an die Kinder und Enkelkinder gedacht wird. Es fehlten niedrigschwellige Angebote wie etwa ein Heimatabend oder Kabarett. Und man müsse mehr miteinander reden.

Ein Beispiel: Jedes Jahr werde der Maibaum aufgestellt, aber außer den Beteiligten bekomme das kaum einer mit. „Ich werde darum in Zukunft jedes Jahr mindestens zwei Mal alle Vereine einladen“, verspricht der Bürgermeister „dann können alle ihre geplanten Aktivitäten vorstellen und sagen, wo sie Unterstützung brauchen.“ Idealerweise gäbe es künftig einen Veranstaltungskalender für den ganzen Ort, meint Susann Schramm.

Konni Patinowsky und Loritta Preuschoff betreiben den Kaufmannsladen in Klütz Quelle: UNIDorf

„Mehr Hilfsbereitschaft statt Neid“

Die Yogalehrerin stört, „dass häufig der Müll einfach im Wald entsorgt wird und die Stadt nicht mehr Engagement bei der Pflege von öffentlichen Wegen und Plätzen zeigt.“ Gunda Kosanke träumt von „mehr Hilfsbereitschaft statt Neid unter den Einwohnern“. Außerdem müsse die Verkehrssituation durch eine Ortsumgehung entschärft werden, dennoch solle Klütz Anlaufpunkt für Urlauber bleiben. Ebenfalls sollte „den Bürgern etwas zurückgegeben werden“, kostenloses Parken für die Klützer wäre da eine Idee der Betreiberin des Strandparkplatzes in Steinbeck.

Blick auf Klütz Quelle: Michael Prochnow

„Ich liebe mein Klütz, deshalb teile ich es nur ungern“

Einig sind sich beinahe alle beim Thema Tourismus: „Ich liebe mein Klütz, deshalb teile ich es nur ungern“, könnte die Überschrift lauten. Aber wenn schon Tourismus, dann möglichst sanft: Radwege ausbauen, besser beschildern, ausreichend Mülleimer, Regionalmarketing, festgelegte Routen, die die Urlaubsorte im Klützer Winkel miteinander verbinden, ein schön gestalteter Marktplatz mit regionalen Geschäften und ein zwei kleine Hotels oder Pensionen sind hier die Stichworte. Vor allem die Zusammenarbeit mit Boltenhagen müsse „besser funktionieren“.

Schon zum elften Mal ermöglicht Professor Dr. Peter Dehne seinen Studenten diese sogenannte Uni-Dorf-Woche im Rahmen des Studienmoduls Stadt- und Dorfentwicklung. „Raus aus dem Hörsaal“, müssen die Studierenden, „denn wie ein Dorf oder eine Kleinstadt wirklich funktioniert, das muss man vor Ort erfahren“, erläutert der Hochschullehrer.

Von Annabelle von Bernstorff