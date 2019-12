Grevesmühlen

Die Bäcker und Fleischer haben am Wochenende mit dem Verkauf des Riesenstollens und der Wurstkette und einem Erlös von 2000 Euro den Startschuss gegeben für die Spendenaktion der OZ in Grevesmühlen. Finn Filip Kadura hat den Staffelstab übernommen und das Konto um weitere 100 Euro aufgestockt. Im OZ-Servicecenter hat er die Spende übergeben, zusammengekommen war das Geld beim Verkauf während des Ökumenischen Adventsmarktes am vergangenen Wochenende. Vielen Dank dafür! Und die breite Unterstützung, mit der die Firmen, Vereine und Verbände seit Jahren die Spendenaktion fördern. In diesem Jahr wollen wir mit Hilfe der Leser den Freibadverein in Grevesmühlen unterstützen, der mit dem Geld Schwimmkurse für jene Kinder, Jugendliche und Erwachsene anbietet, die sich den Eigenanteil nicht leisten können. Und ja, es gibt auch Erwachsene, die nicht schwimmen können. Mehr darüber lesen Sie in den nächsten Tagen an dieser Stelle.

Das zweite wichtige Projekt der OZ-Spendenaktion ist in diesem Jahr die Heizung in der Nikolai-Kirche. Seit einigen Jahren wächst die Zahl der Besucher in der Kirche stetig, zahlreiche offene Veranstaltungen, abwechslungsreiche Gottesdienste und eine stets offene Tür haben dafür gesorgt, dass die Kirche nicht nur architektonisch wieder in den Mittelpunkt des Lebens in Grevesmühlen gerückt ist. Allerdings müssen sich die Besucher im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen, wenn sie in die Kirche kommen, denn provisorisch beheizt sind nur die vorderen Bänke. Das soll sich mit Ihrer Hilfe, liebe Leser und Unterstützer, ändern. Durch einige Aktionen ist bereits Geld zusammengekommen für die Heizung, vielleicht schaffen wir es, den Rest zusammenzubekommen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Hilfe, sagt die Redaktion in Grevesmühlen.

Hier können Sie spenden Empfänger: Freibadverein Grevesmühlen IBAN: DE 67 1405 1000 1006 0282 65 BIC: NOLADE21WIS Empfänger: Evangelische Kirchgemeinde Grevesmühlen IBAN: DE 81 1406 1308 0001 1246 84 BIC: GENODEF1GUE Betreff: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“

Von Michael Prochnow