Wer den Friedwald Grevesmühlen kennenlernen möchte, der hat dazu wieder die Gelegenheit: Nachdem die Waldführungen in den vergangenen Wochen pausierten, geht es jetzt erneut mit den Friedwald-Förstern durch den Wald. Die nächste kostenlose Führung findet am Sonnabend, 13. Juni, um 14 Uhr statt.

Bei dem gemeinsamen Spaziergang wird an mehreren Stationen das Konzept von Friedwald erklärt, der Förster beantwortet Fragen rund um die Bestattung in der Natur. Die Führung dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist die Info-Tafel am Friedwald-Parkplatz.

Begrenzte Teilnehmerzahl

Um die Sicherheit der Besucher und Friedwald-Mitarbeiter zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl für die Waldführung begrenzt. Alle Teilnehmer müssen namentlich mit Adresse und Telefonnummer erfasst sein, deshalb ist die Anmeldung unter www.friedwald.de/grevesmuehlen oder telefonisch unter 06155/848200 zwingend erforderlich.

Zusätzlich gelten folgende Schutzmaßnahmen im Wald: Das Abstandsgebot von zwei Metern ist einzuhalten. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen, alle Teilnehmer werden gebeten, ihre eigene Maske mitzubringen. Und: Personen, die Erkältungssymptome aufweisen oder innerhalb der vergangenen 14 Tage aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind oder Kontakt zu Rückkehrern oder infizierten Personen hatten, können nicht teilnehmen.

