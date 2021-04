Grevesmühlen

Und wieder heißt es: Notfallbetreuung! Ab kommenden Montag dürfen Kitas in Mecklenburg-Vorpommern coronabedingt erneut nur Kinder aufnehmen, wenn mindestens ein Elternteil einen systemrelevanten Beruf ausübt. Sonst besteht kein Anspruch auf Betreuung. Grund ist die hohe Inzidenz im Land.

„Die meisten unserer Eltern arbeiten in systemrelevanten Berufen. Das kennen wir schon aus dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr“, sagt Biggi Dramm, Leiterin der DRK-Kita „Spatzennest“ in Grevesmühlen. Dort werden bis zu 60 Kinder betreut, die sich voraussichtlich auch in der kommenden Woche alle wiedersehen dürfen.

Wer ist systemrelevant?

Zur kritischen Infrastruktur zählen und gelten damit als systemrelevant: der Gesundheits- und Pflegebereich, Polizei, Katastrophenschutz, Schulen, Kitas, Kinder- und Jugendhilfe, Lebensmittelhandel und Medien. Auch Alleinerziehende, die keinen systemrelevanten Beruf ausüben, können ihren Nachwuchs weiter betreuen lassen, allerdings nur in begründeten Einzelfällen.

Wie wichtig es für berufstätige Eltern ist, ihre Kinder in Kita und Schule bringen zu können, zeigt der Fall von Katharina Borchardt und ihrem Mann Marcel aus Hanstorf im Amt Grevesmühlen Land. Sie haben zwei Kinder im Krippenalter und ein schulpflichtiges Kind. Die Eltern arbeiten für eine öffentliche Verwaltung und wechseln sich zu Hause ab. Allerdings: „Drei Kinder im Homeoffice zu betreuen, ist nicht möglich“, erklärt Katharina Borchardt.

Die 33-Jährige ist deshalb froh, dass ihre beiden jüngsten Kinder die Kita „Regenbogen“ in Schönberg besuchen. „Sie sind gern dort und werden super betreut.“ Das werden die beiden auch weiterhin. Weil die Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, steht ihren Kindern weiterhin der Besuch einer Kita und einer Grundschule zu.

Zustimmung für Notbetreuung?

„Bei uns ändert sich nicht viel“, sagt Ulrike Schüßling, Leiterin der Kita „Bussi-Bär“ in Rüting. Sie schätzt, dass ab Montag fast drei Viertel der Kinder kommen werden. Der Grund: Auch hier arbeiten fast alle Eltern in systemrelevanten Berufen. Ulrike Schüßling findet die ab Montag geltenden Regeln richtig. „Es muss etwas passieren“, meint die Kita-Leiterin in Rüting. Wegen der Infektionslage sei es notwendig und hätte schon eher gemacht werden sollen. Bei den Eltern gäbe es viel Verständnis.

Manche Eltern der Kinder im Kinderhaus am Oberteich in Schönberg hingegen verstehen die Entscheidung der Landesregierung nicht, sagt Arite Schwarck, Leiterin des Hauses. „Der Inzidenzwert im Landkreis war zuletzt gefallen. Warum nun nicht mehr nach Landkreisen, sondern generell für das ganze Land entschieden wird, ist mitunter schwierig zu vermitteln.“

Bald schon wieder vorbei? Kinder spielen im Garten des Kinderhauses in Schönberg. Quelle: Annett Meinke

Gerade erst hatten sich die Kinder, die erst seit Ende März wieder kommen durften, wieder daran gewöhnt, eine Struktur zu haben. „Sie hätten das Lächeln der Kleinen sehen sollen, als sie den ersten Tag nach so vielen Wochen endlich wieder in die Kita kommen durften.“, sagt Arite Schwarck. Und nun geht alles wieder von vorne los, müssen Eltern informiert und beruhigt, Formulare besorgt werden, für die Eltern, deren Kinder weiter betreut werden sollen. „Das kostet uns alle, Eltern, Kinder, Erzieher, sehr viel Kraft.“

Bisher hätten die Kita- und Hortkinder, die das Kinderhaus in Schönberg besuchen, noch keine extremen Auffälligkeiten entwickelt, sagt die Kinderhaus-Leiterin noch. Unruhiger jedoch als früher seien viele der Kinder. „Kinder brauchen eine verlässliche Struktur und Verbindlichkeiten.“ Was die Corona-Zeit an Auswirkungen habe, so Schwarck, werde man sicherlich erst nach dem Ende der Pandemie richtig ermessen können. Solange gelte: durchhalten, ruhig bleiben und nach besten Kräften Ordnung ins Chaos bringen.

Bleiben Schulen noch geöffnet?

Ob sich für die Schulen ab Montag etwas ändert, war zu Redaktionsschluss noch unklar. Nach der alten Regelung würden sie offenbleiben, da am Mittwoch die Inzidenz im Landkreis noch bei 114,4 lag. Erst ab einem Wert von 150 an einem Mittwoch sollten laut der aktuellen Corona-Verordnung die Schulen am folgenden Montag geschlossen. Lediglich für Kinder der Klassenstufen 1 bis 6 bei einzelnen Härtefällen oder wenn mindestens ein Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur arbeitet, wird auch hier eine Notbetreuung angeboten. Auch Abschlussklassen sollen weiter in die Schulen gehen dürfen.

Von Malte Behnk, Jürgen Lenz, Annett Meinke und Juliane Schultz