Wieder sterben Menschen in NWM an Covid-19: Amt meldet sieben neue Infektionen am Montag

Das Gesundheitsamt in Wismar meldet am Montag „nur“ sieben neue nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus in Nordwestmecklenburg. Generell sind die Fallzahlen montags aber immer niedriger, da an den Wochenenden Labore und Abstrichzentren nur eingeschränkt arbeiten.

Derzeit befinden sich 158 Menschen mit einer Covid-19-Infektion im Nordwestkreis Quarantäne, inklusive Kontaktpersonen sind es 819. Von den neuen Fällen befinden sich laut Gesundheitsamt inzwischen schon drei mit einem schweren Krankheitsverlauf in verschiedenen Krankenhäusern.

Zwei weitere Todesfälle in Nordwestmecklenburg

„Leider musste der Landkreis heute auch zwei weitere Todesfälle vermelden“, heißt es am Montagabend aus der Kreisverwaltung. Eine Person verstarb bereits am Sonntag in einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises im Zusammenhang mit Corona – „allerdings auch mit sehr schweren Vorerkrankungen“, wie die Behörde mitteilt.

Die zweite Person ist ebenfalls am Sonntag verstorben, allerdings im Sana-Klinikum in Wismar, wo der Patient bereits seit einigen Tagen stationär in Behandlung gewesen sei. Für ganz Mecklenburg-Vorpommern meldet das Landesgesundheitsamt am Montag zwölf neue Todesfälle.

Nordwestmecklenburgs Nachbarkreis hält weiter hohen Inzidenzwert

Die Inzidenz für den Nordwestkreis liegt am Montag bei 108,1 und damit noch unter dem Landesdurchschnitt, der mit 129,2 um knapp fünf Zähler gesunken ist.

Trotz 24 neuer Fälle sinkt die Inzidenz im Kreis Mecklenburgische Seenplatte am Montag deutlich auf 235,6. Den Spitzenwert holte dafür der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 61 neuen Fällen. Die zweithöchste Inzidenz nach der Seenplatte hat aber weiterhin Nordwestmecklenburgs Nachbarkreis Ludwigslust-Parchim mit weitgehend stabilen 186,5.

