Wilde Camper, Müll und Lärm: Damit schlagen sich Mecklenburgs Förster herum

Warin

Die Campingplätze in Nordwestmecklenburg sind seit Wochen geschlossen. Seit dem 1. Mai dürfen zumindest die Dauercamper aus Mecklenburg-Vorpommern mit ihren Zelten und Wohnwagen wieder dorthin. Doch nicht alle wollen auf die offiziellen Plätze – einige fahren auch in die Natur, dorthin, wo es nicht erlaubt ist.

Eine illegale Feuerstelle auf der Wiese. Quelle: Kerstin Erz

Am Alten Strand in Warin haben es sich Wildcamper (ein Wohnmobil und ein Transporter) mit Feuerstellen gemütlich gemacht. Spaziergänger haben das beobachtet, Fotos gemacht und die Behörden informiert.

„Dank der Fotos konnten wir Anzeige bei der Polizei erstatten. Sie ermittelt jetzt die Halter der Fahrzeuge, um sie mit einem Bußgeld zu belangen“, berichtet Christine Schrein, Mitarbeiterin der Außenstelle des Ordnungsamts Neukloster-Warin. „Wir haben hier viele Wildcamper, die mit Zelt oder Wohnmobil ein ganzes Wochenende lang in der freien Natur übernachten, Feuer und Grill entfachen. Sehr oft passiert das am Steeder See.“

Hohe Waldbrandgefahr

An den verlängerten Wochenenden in den nächsten Wochen werde das Problem verstärkt auftreten, befürchtet Warins Revierförster Karsten Wulff. Darauf hat er Bürgermeister Björn Griese ( Die Linke) aufmerksam gemacht. „Das Campen im Wald ist generell verboten“, erklärt der Revierförster. Wanderer ohne Fahrzeuge könnten zwar eine Nacht in der freien Landschaft verbringen, trotzdem sehe er darin zwei große Gefahren.

Im Gespräch: Revierförster Karsten Wulff (r.) mit Warins Bürgermeister Björn Griese Quelle: Kerstin Erz

„Wir haben seit etwa 20. März kaum Regen gehabt. Die Waldbrandgefahr ist enorm hoch“, so Karsten Wulff. Der Regen dieser Tage ändert daran noch lange nichts. Da bei den Campern auch immer Feuerstellen und Grillen zu beobachten seien, „ist die Gefahr eines Waldbrandes hoch“, warnt der Förster. Auch eine nicht völlig gelöschte, weggeworfene Zigarette könne einen Brand auslösen.

Flächen mit alter Munition

Bislang habe er „nur“ gelbe Karten verteilt und die Leute seien auch in der Regel einsichtig gewesen, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen. „Ich bin jetzt aber an einem Punkt angelangt, wo ich nicht mehr nur den Zeigefinger erheben kann und will, weil es so nicht mehr weitergehen darf“, so Karsten Wulff.

Denn komme es zu einem Waldbrand, gäbe es noch ein weiteres Problem: Einige Flächen in der Region sind munitionsbelastet. Das betrifft die Flächen entlang der Bahnlinie zwischen Warin und Nisbill sowie links und rechts der Bundesstraße 192. Die sind vom Munitionsbergungsdienst als hoch munitionsbelastet ausgewiesen. Die entsprechenden Karten zeigte der Revierförster dem Bürgermeister mit dem Hinweis: „Das bedeutet, dass die Feuerwehren die Brände dort nicht löschen können, weil sie dort nicht reingehen dürfen. Wir haben noch den großen, über Wochen dauernden Brand bei Lübtheen vor Augen.“

Härtere Sanktionen

Deshalb will der Förster jetzt härter durchgreifen. Schließlich sei nach dem Waldgesetz, dem Naturschutzgesetz und der Waldbrandschutzverordnung das Campen und Feuermachen jeglicher Art verboten. „Wer beim Rauchen, Grillen, Feuermachen und Campen erwischt wird, muss mit einer Anzeige und einem erheblichen Bußgeld rechnen“, warnt Karsten Wulff.

Auch Jörg Harmuth und seine Mitarbeiter im Stadtforstamt Rostock kennen das leidige Problem des wilden Campens. „Es gibt immer mal wieder Leute die es versuchen – im Küstenwald, aber vor allem am fast sieben Kilometer langen Strand zwischen Markgrafenheide und Graal-Müritz“, weiß der Amtsleiter aus seiner fast 30-jährigen Tätigkeit im 6000 Hektar großen Stadtforst. „Aber wir haben das Problem ziemlich gut im Griff, weil wir seit zehn Jahren präventiv arbeiten.“ An jedem Strandaufgang stehe ein Schild mit der Aufschrift: „Sie sparen 75 Euro, wenn Sie nicht zelten und kein Feuermachen.“

Mit einem Schlafsack am Strand zu übernachten, das sei okay. Aber zwei zusammengestellte Strandmuscheln oder ein Zelt, das sei Camping und werde geahndet. „Da sind wir emotionslos und ziemlich intensiv hinterher“, erklärt Harmuth und erläutert: „Wenn wir abends jemanden antreffen, dann schauen wir auch früh um sechs nach, ob er übernachtet hat. Auf diese Weise haben wir sie schon oft erwischt.“

Illegales Quad-Rennen in Rostocker Heide

In den vergangenen Wochen sei allerdings weniger das wilde Camping ein Problem gewesen. „Leute seien mit dem Kajak angelandet, das ist okay, und haben Feuer gemacht. Das ist schlimm“, erzählt der Forstoberrat.

Außerdem habe es am wegen Corona leeren Strand ein illegales Quad-Rennen gegeben durch die streng geschützten Dünen und die Rostocker Heide.

Das wird teuer: Diese beiden Quads liefern sich Ende März ein illegales Rennen über streng geschützte Dünen und die Rostocker Heide. Quelle: Jörg Harmuth/HRO

Motocrosser bei Grevesmühlen stören Waldesruhe

Von Motocross- und Quadfahrern, die durch den Wald brettern, berichtet auch Peter Rabe, Leiter des Forstamtes Grevesmühlen. „Sie fahren im Jameler und im Everstorfer Forst entlang der B 105, beispielsweise in der Nähe von Seeadlerhorsten. Diese Fahrzeuge sind sehr laut und stören die Waldesruhe. In diesen Tagen bringen Rehe ihre Kitze zu Welt.“

Menschen dürfen den Wald nur zu Zwecken der Erholung aufsuchen, sagt Rabe. Deshalb freue er sich, dass ihn in Corona-Zeiten wieder mehr Menschen entdecken. „Fahrradfahrer, Wanderer, Spaziergänger und Rollstuhlfahrer sind erwünscht.“

Wegen störenden Lärms derzeit unerwünscht, weil Rehe ihre Kitze zur Welt bringen: Quad-Safaris durch den Wald wie hier bei Rerik. Quelle: Philip Schülermann

Zugeparkte Waldeinfahrten und illegale Müllentsorgung

Nichtöffentliche Waldwege dürfen nur Waldbesitzer und die Forstleute befahren. Geahndet werde zudem das Zuparken von Waldeinfahrten und -wegen. „Mit diesem Problem haben wir häufig zu tun“, berichtet André Köppen vom Forstamt Bad Doberan. Dadurch werde nicht nur der Einsatz der Forstarbeiter erschwert, sondern vor allem der Einsatz von Rettungsfahrzeugen an einem Unfall- oder gar Brandort verhindert.

Sein Kollege, Revierförster Holger Petersdorf in Neukloster, erinnert sich auch noch ans wilde Campen auf der Halbinsel im Neuklostersee. „Es ist vorbei, seitdem wir sie mit einer Eisenschranke abgesperrt haben.“ Vor allem beklagt er das illegale Entsorgen von Müll jeglicher Art, darunter Reifen, Baumaterial, Möbel und Elektrogeräte. „Bis auf Asbest können die Menschen alles kostenfrei entsorgen. Es wird zum Teil sogar abgeholt. Deshalb verstehe ich nicht, warum sie sich die Mühe machen, ihren Abfall aufladen und in den Wald fahren.“

Diese Verhaltensregeln gelten im Wald Rauchen Sie nicht im Wald und in der Feldflur. Werfen Sie keine Zigarettenreste aus dem Auto. Nutzen Sie nur ausgewiesene Grill- und Lagerfeuerplätze, auf denen Sie einen ausreichenden Brandschutz sichern können. Halten Sie dabei einen Mindestabstand zum Wald von 50 Metern ein. Parken Sie nur auf ausgewiesenen Waldparkplätzen. Ermöglichen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit den Lösch- und Rettungskräften eine rasche und ungehinderte Zufahrt zum Brandherd, indem Sie die Waldwege freihalten. Melden Sie alle Brände unverzüglich der Feuerwehr (Notruf 112) oder der Polizei (Notruf 110). Quelle: Landesforstanstalt MV

Von Kerstin Erz und Haike Werfel