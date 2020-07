Boltenhagen

Der Geiger und Rezitator Ihno Tjark Folkerts ist froh, dass er als freischaffender Künstler wieder auftreten kann. Am heutigen 2. Juli ist er mit zwei unterschiedlichen Programmen in der Kirche auf der Paulshöhe in Boltenhagen zu Gast.

Um 17 Uhr präsentiert Folkerts sein Programm „ Erich Kästner: Die dreizehn Monate“. Werke für Violine von Bach und Telemann sowie von Folkerts arrangierte Musik von Massenet, Dvorak, Mozart und Tschaikowski begegnen dabei einem Gedichtzyklus aus dem Jahr 1954: Erich Kästners kongenialen „Die Dreizehn Monate“.

Ihno Tjark Folkerts tritt als Musiker und Rezitator auf. Quelle: Veranstalter

Um 19.30 Uhr heißt es dann „ Wilhelm Busch trifft Klassik“. Den philosophischen Wilhelm Busch zeigt Folkerts in drei Briefen an die platonische Geliebte Maria Anderson, den humorvollen Dichter erlebt der Konzertgast in den Versuchungen des Heiligen Antonius von Padua und dem tragischen Tod von Meister Zwiel in einem winterlich temperierten Regenwasserfass. Musikalisch bereichert Folkerts die Texte über Busch auf der Geige mit Musik von Bach, Telemann, Campagnoli, Dvorak, Paganini und Camille Saint-Saens.

Eintrittskarten für beide Vorstellungen gibt es an der Abendkasse.

Von Malte Behnk