Kleine Ursache, große Wirkung: Weil das Oberverwaltungsgericht in Greifswald vor etlichen Monaten den Regionalen Raumentwicklungsplan für Westmecklenburg für ungültig erklärt hat, versuchen die Mitglieder des zuständigen Planungsverbandes, einen neuen auf die Beine zu stellen.

Doch das dauert. Und solange es keinen Plan gibt, der explizit Flächen für den Bau von Windrädern ausweist, können Investoren Bauanträge für Windenergieanlagen stellen, wo immer sie eine aus ihrer Sicht geeignete Fläche finden. Das Ergebnis ist eine Flut von Anträgen, die seit dem Urteil des OVG beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Schwerin eingehen.

Nachdem dort bereits der Bau von zwei Windrädern nahe der Landesstraße von Grevesmühlen nach Klütz nahe Santow gegen den Widerstand der Stadt Grevesmühlen genehmigt wurden, läuft im Hintergrund bereits das nächste Vorhaben. Die Gemeinde Damshagen wurde jetzt aufgefordert, Stellung zu nehmen zum Vorhaben der Windprojekt GmbH, die den Bau zweier Windräder zwischen Rolofshagen und Santow plant – unmittelbar neben den beiden bereits genehmigten Anlagen auf dem Gemeindegebiet der Stadt Grevesmühlen.

Gemeinde soll bis zum 4. Mai ihr Votum abgeben

Christoph Grimm, AfD: „Ich werde alles tun, um dieses Projekt zu verhindern.“ Quelle: Privat

In der Gemeinde Damshagen sorgen die Pläne für wenig Begeisterung. „Die Straße von Grevesmühlen nach Klütz ist so etwas wie die Eintrittspforte für die Urlauber, die in den Klützer Winkel reisen. Quasi die erste Visitenkarte, und die können wir nicht durch solche Anlagen verschandeln lassen“, sagt Christoph Grimm, Landtagsabgeordneter der AfD und Gemeindevertreter in Damshagen.

Dass seine Partei mit der Energiewende so ihre Probleme hat, ist hinreichend bekannt. „Aber hier geht es nicht allein um die Debatte, wer wie viel CO2 spart, sondern darum, wie der Bau solcher Anlagen zustande kommt“, betont der Rechtsanwalt. „Ich werde mich jedenfalls dafür einsetzen, dass dieses Projekt nicht umgesetzt wird.“ Bis zum 4. Mai soll die Gemeinde Stellung nehmen und die Antwort an das Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg schicken. Doch das wird schwierig, aufgrund der Corona-Krise sind Ausschuss- und Gemeindevertretersitzungen nur mit erheblichem Aufwand möglich. Die Gemeinde hat deshalb eine Fristverlängerung beantragt.

Stellungnahmen der Kommunen sind nur eine Randnotiz

Allerdings, das Votum der Gemeinde ist allenfalls eine Randnotiz im Genehmigungsverfahren. Die Stadt Grevesmühlen hat reichlich Erfahrung mit dem „Ersetzen des gemeindlichen Einvernehmens“ durch die Behörde. Immer wieder hatte sich das Amt gegen die Entscheidung der Stadtvertreter durchgesetzt, auch deshalb klagt die Kommune mittlerweile gegen die Genehmigung der beiden Anlagen bei Santow – Ausgang ungewiss.

Investor der beiden geplanten Anlagen, die eine Nabenhöhe von 164 Meter haben sollen und damit größer sind als alles, was in der Region bislang aufgestellt wurde, ist erneut die Windprojekt GmbH aus Börgerende. Anfragen per Telefon und auch per Mail der Redaktion zu den Investitionen zwischen Grevesmühlen und Damshagen wurden bislang nicht beantwortet.

