Grevesmühlen

Der Blick vom Iserberg über den Nordwesten des Landkreises, er reicht an klaren Tagen bis zur Ostsee. Neu im Panorama ist das Windrad der Grevesmühlener Stadtwerke, mehr als 200 Meter hoch ist die Anlage, die 5,7 Megawatt-Spitzenleistung bringt, was theoretisch ausreicht, um mehr als 6000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Doch nicht überall stößt das Bauwerk auf Zustimmung, wie die Leserreaktionen in den sozialen Netzwerken zeigen.

Helgrit Ertel aus Questin kritisiert das Projekt unter dem Beitrag der OZ offen, sie hatte sich bereits gegen die Windräder in der Nähe ihres Wohnortes gestellt und die Kriterien für die Genehmigungen infrage gestellt. Auf der anderen Seite verteidigt die Politik den Ausbau er erneuerbaren Energien. Tatsache ist, dass die Aussicht vom Iserberg seit der vergangenen Woche eine andere ist.

Von Michael Prochnow