Grevesmühlen

Ideen und Pläne, die Städte und Gemeinden in Nordwestmecklenburg attraktiver zu machen und mehr Angebote zu schaffen, gibt es reichlich. Aber auch Kritik, den vielen Einwohnern der Region ist das Tempo deutlich zu schnell, gehen die Ziele entschieden zu weit. Einer davon ist Horst Martens aus Grevesmühlen, der in einem Leserbrief seine Sorgen öffentlich macht:

„Bürgernähe, welch ein großes Wort. Gerade zu Zeiten der Wahl erleben wir Bürgernähe bezugnehmend auf den Artikel über die Windräder zwischen Bernstorf und Questin jeden Tag. Ohne Rücksicht auf Mensch und Natur werden diese Monster aufgestellt. Der Abstand zu Wohngemeinschaften ist auch kleiner als vor ein paar Jahren. Falls immer noch etwas schiefläuft, werden Gutachten solange erstellt, bis sie passen. Es ist sehr makaber, aber die Nähe bringt Unterhaltung. Im Sekundenabstand kommen die Schattenspiele der Rotorblätter, und die Windgeräusche sind auch nicht zu überhören.

Horst Martens Quelle: Cornelia Roxin und Melina Ulbrich

Grünflächen werden für Straßen und Häuser geopfert

Vor einigen Jahren gab es eine Zeile in einem Lied, die lautete „Wir betonieren Schleswig-Holstein“. Damit ist man wohl jetzt fertig. Deshalb wird im Klützer Winkel weitergemacht. Boltenhagen ist fast zugepflastert. Der umstrittene Laufsteg in den Dünen ist wohl noch nicht das Ende. In Christinenfeld soll eine Ferienanlage entstehen. Grünflächen werden umgepflügt, um Häuser und Straßen zu bauen. Jetzt soll auch das Naturgut Wohlenberger Wiek verunstaltet werden. Natürlich brauchen die Urlauber Toiletten und Einkaufmöglichkeiten, aber alles sollte im Rahmen bleiben. Die Investoren denken doch nur an die Gewinne und nicht an die Menschen.

Muss das alles wirklich sein?

Außerdem soll zwischen Grevesmühlen und Upahl eine große Halle entstehen. Hoffentlich verdeckt sie nicht den Blick auf die freie Natur und die Stadt Grevesmühlen. Hase, Igel und Reh werden uns immer fremder. Natürlich sind Arbeitsplätze wichtig, aber zu welchem Preis? Was hinterlassen wir unseren Enkeln und Urenkeln? Eine zubetonierte Landschaft? Lasst uns in Ruhe darüber nachdenken, ob das alles wirklich so sein muss!“

Von Michael Prochnow