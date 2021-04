Questin

„Stellen Sie sich vor, sie liegen nachts im Bett, wollen gern einschlafen, aber neben ihrem Ohr tropft stetig ein Wasserhahn, den Sie nicht abstellen können. Sie werden wahnsinnig dabei.“ So beschreibt Helgrit Ertel aus Questin, wie sie die Windräder in Sichtweite ihres Schlafzimmers wahrnimmt. Ein Bild, das bei vielen bereits großes Unbehagen auslösen dürfte. Doch es wird noch bitterer:

Eine der Windkraftanlagen von Questin, im Hintergrund ist der Ortsteil von Grevesmühlen zu sehen. Quelle: Michael Prochnow

Nicht nur die Anwohner in Questin machen diese quälende Erfahrung, sondern auch schwerstkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase im Hospiz Schloss Bernstorf. So schildert es Isabelle Röhr in einem Schreiben an das zuständige Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu). Sie legt darin Widerspruch ein – gegen den Betrieb der bestehenden Windräder und die geplante Errichtung sieben weiterer Anlagen zwischen Questin und Bernstorf.

„Windkraftanlagen klammheimlich aufgestellt“

Die Prokuristin der Einrichtung schreibt dort: „Der Standort Bernstorf wurde aufgrund der Ruhe bewusst gewählt, damit die Hospizgäste ihren letzten Lebensabschnitt so schön wie möglich verbringen können.“ Sie sehe die mehr als 50 Arbeitsplätze im Hospiz in Gefahr, weil der Lärm, der vom Betrieb der Anlagen ausgeht, die Attraktivität des Hospizes erheblich mindert.

Isabelle Röhr wehrt sich in scharfen Worten gegen das Vorgehen des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg, den Standort als Windeignungsgebiet auszuweisen: „Die bereits bestehenden Windkraftanlagen sind klammheimlich in einer Nacht- und Nebelaktion und völlig an der Öffentlichkeit vorbei geplant, entschieden und aufgestellt worden. Man hat uns niemals einbezogen und vor vollendete Tatsachen gestellt.“

Gutachten bestätigt: Lauter als zulässig

Das sehen Helgrit Ertel und ihre Nachbarn genauso: Seit mehr als zehn Jahren bestimmen vier Windräder, die es aus ihrer Sicht eigentlich nicht geben dürfte, ihre schlaflosen Nächte. Sie wurden gegen den Widerstand der Kommune und der Anwohner als sogenanntes Testfeld errichtet. Ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren hatte dem Anlagenbauer Kenersys damals eine Hintertür dafür geöffnet. Die Anlagen, so versicherte man den Anwohnern, würden zu reinen Testzwecken genutzt. Doch das ist längst Geschichte. Die Anlagen wurden verkauft und werden wie gewöhnliche Windräder betrieben – nur mit mehr Krach, als eigentlich zulässig ist.

Helgrit Ertel wohnt in Questin in Hörweite von vier Windrädern. Es sollen weitere hinzukommen, obwohl schon jetzt der nachts zulässige Lärmpegel überschritten wird. Quelle: Juliane Schultz

Ein aktuelles Gutachten des Stalu bestätigt, dass am Hospiz bereits durch die vorhandenen vier Anlagen nachts der erlaubte Lärmpegel überschritten wird. „Und dabei wurde das Gutachten an einem windstillen Tag gemacht“, sagt Ertel. „Bei Ostwind addiert sich noch der Lärm der Autobahn hinzu.“ Aus dem Gutachten geht ebenfalls hervor, dass laut Prognose der Wert mit den nun zusätzlich geplanten Anlagen deutlich überschritten wird.

„Das ist Rechtsbruch!“

Die Frau aus Questin ist entsetzt: „Es ist ein Hospiz, da sterben Leute, die nie mehr bei offenem Fenster schlafen können. Man weiß jetzt schon, dass die neuen Anlagen lauter sind als erlaubt und dennoch will man sie bauen.“ Doch wie ist das überhaupt möglich? Ertel erklärt: „Der Gutachter schlägt vor, dass der Immissionsrichtwert einfach angehoben wird.“ Sie ist sich sicher: „Das ist Rechtsbruch! Ich kann doch nicht einfach einen gesetzlich vorgeschriebenen Wert ändern, weil ich es nicht schaffe ihn einzuhalten.“

Das Hospiz Schloss Bernstorf. Quelle: Dirk Hoffmann

Aus ihrer Sicht sei das so, als würde man die Geschwindigkeitsbegrenzung erhöhen, nachdem man beim zu schnellen Fahren geblitzt wurde. Und tatsächlich schreibt der Gutachter des Stalu, der eigentlich Experte für Brandschutz ist: „Ein behördliches Eingreifen gegenüber den Bestandsanlagen wird für unverhältnismäßig gehalten.“ Statt etwas an den Verursachern des unzulässigen Lärms zu verändern, plädiere er für die Anhebung des Wertes, weil das auch die Verhältnisse für die Zukunft ordne.

Eine Auffassung, die nicht nur direkt Betroffene als Willkür empfinden dürften und die Helgrit Ertel verzweifeln lässt: „Dabei ist mir saubere Energie doch auch wichtig. Ich habe ja selbst Solarpaneele auf dem Dach. Aber man kann den Umweltschutz doch nicht über die Gesundheit des Menschen stellen.“ Sie erinnert noch einmal: „Für mich ist das Geräusch manchmal kaum zu ertragen und ich bin eine gesunde Person. Nun stellen Sie sich die Leute im Hospiz vor, die erfahren, dass sie mit dem Windschlag bis zu ihrem Ende leben müssen.“

Von Juliane Schultz