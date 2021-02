Grevesmühlen

Jetzt sei der Winter vorerst vorbei, sagt Marko Wulff, Chef der Kreisstraßenmeisterei Grevesmühlen. Doch bevor der Schnee taute und die Temperaturen stiegen, hatte die Besatzung des Winterdienstes noch einmal ordentlich zu tun.

Von Montagabend an bis Dienstagmorgen fielen circa 20 Zentimeter Neuschnee. Insgesamt 11 Fahrzeuge der Meisterei waren auf den Kreisstraßen unterwegs – vier davon von Subunternehmen. „Wir waren natürlich vorbereitet. Dass wirklich so viel Schnee fällt, hätten wir nicht gedacht“, sagt Marko Wulff. Rund 380 Kilometer Kreisstraße musste die Straßenmeisterei in der Nacht beräumen – jedes einzelne Fahrzeug bewirtschaftet in solch einem Fall zwischen 30 und 40 Kilometer.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pandemie erschwert Arbeit im Winterdienst

Die Arbeit im Winterdienst sei durch die Corona-Pandemie komplizierter geworden, so Wulff. Die Mitarbeiter werden in Truppen und Schichten eingeteilt. Das solle den Winterdienst jedoch nicht daran hindern, die Straßen in der Region für alle Autofahrer sicher zu machen. Dafür waren die Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei von 23 Uhr bis 6 Uhr im Einsatz. Ein straffes Programm, das den Fahrern nach einem gewöhnlichen Arbeitstag bevorstand.

In solchen Nächten muss jede Strecke bis zu drei Mal abgefahren werden. Eine zeitintensive Angelegenheit, wenn man bedenkt, dass die Geschwindigkeit eines Streufahrzeuges bei 30 km/h liegt. Während des Schiebens und in den Ortschaften ist diese noch geringer. Doch auch Anwohner können dem Winterdienst indirekt unter die Arme greifen: „Wir achten darauf, dass der Schnee von der Straße nicht auf dem Bürgersteig landet und bitten auch darum, dass der Schnee nicht auf die Straßen geschoben wird“, so der Chef.

Am Wochenende werden Temperaturen von bis zu 13 Grad Celsius erwartet. Der Winter scheint somit tatsächlich vorbei zu sein. Doch der Chef gibt eine Prognose ab: „Aus meiner Sicht kommt Anfang März noch einmal etwas. In dieser Zeit kommt für gewöhnlich immer noch einmal etwas runter“, sagt er.

Von Lena-Marie Walter